Per Venezia è tutto facile: ritrova Horton e con Parks sbanca Napoli

GUERRI NAPOLI BASKETBALL – UMANA REYER VENEZIA 64-77

PARZIALI: 17-20; 31-42; 49-59

NAPOLI: Flagg 6, Mitrou-Long 8, El-Amin 13, Totè 20, Bolton 11, Faggian, Gloria ne, Treier 2, Gentile 2, Simms 2, Caruso ne, Esposito ne. All. Magro.

VENEZIA: Horton 15, Candi 9, Wheatle 4, Parks 16, Wiltjer 12, Tessitori 13, Lever 2, De Nicolao 3, Janelidze ne, Eramo ne, Valentine 5. All. Spahija.

Sponda Venezia rientra Horton ma sempre tre le assenze: oltre a quelle annunciate di Bowman e Nikolic, anche R.J. Cole dà forfait per lutto familiare, di conseguenza quintetto Reyer con Candi, Valentine, Parks, Wiltjer e Tessitori. Defezioni anche per Napoli con Caruso scavigliato e Croswell in lista di sbarco, starting five azzurro con Mitrou-Long, Bolton, Flagg, Simms e Totè.

L’impatto di Totè è devastante a suon di alley-oop con Bolton e Mitrou-Long, buon approccio anche di Flagg che appoggia dalla rimessa, da subito però Venezia s’impone sotto coi movimenti sublimi di Tessitori e la duttilità di Parks, tanto da accennare a una prima fuga sul 14-8, a 4’22” dalla prima pausa, costringendo Magro al time-out. Si allargano le rotazioni ma la Reyer inizia a colpire anche in transizione con Wheatle e Wiltjer, dall’altra parte Bolton si sblocca e Totè conferma la sua ottima verve anche dall’arco, primo parziale 17-20.

Secondo quarto con Gentile in campo mentre El-Amin come portatore continua a non convincere, a causa dei due falli Tessitori fa posto a un Horton che al rientro rompe il ghiaccio come si deve, ottimo anche il contributo prima di Valentine poi di Candi sia in costruzione sia in realizzazione, ma appena rientra è Tessitori a suonare la carica per la prima vera fuga di Venezia a 4’43” dall’intervallo (23-32). Napoli non trova Mitrou-Long, non trova Simms e non trova linga dagli esterni in generale, subendo in difesa i pick and roll centrali della Reyer che a fine tempo trova anche la prima bomba del match targata Wiltjer, tempo che si chiude con l’appoggio sulla sirena di un Totè sontuoso. Parziale al 20′ sul 31-42.

Bolton prova a scuotersi e a scuotere Napoli dal torpore aprendo la ripresa con una bomba, ma Wiltjer torna a crivellare dall’arco, Parks offre davvero bei numeri in sospensione e anche Candi colpisce da tre in transizione: Mitrou-Long in attacco e Simms in difesa si confermano persino deleteri sponda Guerri, mentre la prima metà di quarto scorre facile per Venezia, almeno fino all’antisportivo fischiato a Valentine sul +16 (36-52) a 4’51” dall’ultima pausa. Un fischio che però in qualche modo inverte l’inerzia, ridando compattezza difensiva ma soprattutto un 9-0 degli esterni azzurri fin qui dormienti. Bolton, Mitrou-Long ed El-Amin griffano il break del mini-rientro sul 45-52, rientro poi consolidato da buone gite in lunetta per la Guerri, prima con Treier poi con Mitrou-Long, anche se Valentine dalla punta e De Nicolao difendono il +10 Umana al 30′ (49-59).

Con tutta la sua versatilità e maturità chirurgica, Parks unisce tiro e fisico per il nuovo +13 della Reyer. Napoli però non ci sta con l’ottima difesa di Treier, l’avvicinamento di El-Amin e una transizione ben chiusa da Flagg, ma le percentuali dall’arco di Napoli restano polari, ben al di sotto del 20 per cento, diversamente da quelle di Parks che con la bomba a 5’47” dalla fine riporta Venezia a +12 (53-65). La Reyer riprende anche il controllo del match, chiudendo l’area senza patemi e trovando un Wiltjer preciso da sotto e dalla lunetta; dall’altra parte Napoli è solo qualche sussulto di Totè ed El-Amin ma nient’altro, con il pubblico che negli ultimi due minuti inizia ad abbandonare gli spalti. Si profila così una nuova sconfitta interna per la Guerri, un 64-79 prevedibile nell’esito ma decisamente meno nelle modalità. Venezia ritrova Horton e si gode un successo che certifica l’ottimo momento, in Europa e non solo.

