Champions: Napoli-Sporting, arbitra l’olandese Makkelie. Kovacs per la Juventus

Vincenzo Letizia 30 Settembre 2025 0 23 sec read

L’olandese Danny Makkelie è l’arbitro designato dall’Uefa per Napoli-Sporting Lisbona gara della seconda giornata della Champions League, in programma domani allo stadio Maradona. Assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries, quarto ufficiale Allard Lindhout. Al Var il polacco Tomasz Kwiatkowski, avar l’inglese Michael Salisbury.

Il romeno Istvan Kovacs dirigerà invece Villareal-Juventus. Nel team arbitrale designato dall’Uefa gli assistenti sono Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto ufficiale Szabolcs Kovacs; al var Catalin Popa, avar il tedesco Christian Dingert. 

