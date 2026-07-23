LE INTERVISTE – Napoli-Arezzo 1-3, Politano: il 433 è il modulo base, poi deciderà il mister

Esordio amaro per Allegri a Dimaro: l’Arezzo si impone 3-1, Politano fa il punto sul modulo

​DIMARO – Il nuovo corso del Napoli targato Massimiliano Allegri si apre con una battuta d’arresto nel primo test del pre-campionato. Sul terreno di gioco del ritiro valtellinese di Dimaro, i partenopei sono stati superati per 3-1 dall’Arezzo, formazione neopromossa in Serie B, ripetendo esattamente il passo falso rimediato al debutto estivo della passata stagione.

​Al di là del punteggio maturato sul campo, l’amichevole ha offerto i primi interessanti spunti sul piano tattico. Derogando ai suoi schemi più tradizionali, il tecnico livornese ha disposto la squadra con un 4-3-3, all’interno del quale spicca l’esperimento legato a Jesper Lindstrom, testato nell’inedita veste di mezzala. Nota stonata della giornata sul fronte infermeria: si registra infatti il problema fisico occorso all’attaccante Lorenzo Lucca, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

​Al termine del match, Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare le prime indicazioni della preparazione e l’impostazione tattica intrapresa dalla guida tecnica.

​«Il 4-3-3 rappresenta la base di partenza sulla quale stiamo focalizzando il lavoro in questi primi giorni. Successivamente sarà il mister a fare le sue valutazioni e a decidere la strada definitiva. Da parte nostra, nel corso delle ultime stagioni abbiamo ampiamente dimostrato di saperci adattare con disinvoltura a qualsiasi assetto tattico».

​Il cantiere azzurro resta dunque aperto: le indicazioni emerse contro l’Arezzo serviranno ad Allegri e allo staff tecnico per proseguire l’opera di affinamento in vista delle prossime uscite stagionali.