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LE INTERVISTE – Napoli-Arezzo 1-3, Politano: il 433 è il modulo base, poi deciderà il mister

Vincenzo Letizia 23 Luglio 2026 0 1 min read

Esordio amaro per Allegri a Dimaro: l’Arezzo si impone 3-1, Politano fa il punto sul modulo

​DIMARO – Il nuovo corso del Napoli targato Massimiliano Allegri si apre con una battuta d’arresto nel primo test del pre-campionato. Sul terreno di gioco del ritiro valtellinese di Dimaro, i partenopei sono stati superati per 3-1 dall’Arezzo, formazione neopromossa in Serie B, ripetendo esattamente il passo falso rimediato al debutto estivo della passata stagione.
​Al di là del punteggio maturato sul campo, l’amichevole ha offerto i primi interessanti spunti sul piano tattico. Derogando ai suoi schemi più tradizionali, il tecnico livornese ha disposto la squadra con un 4-3-3, all’interno del quale spicca l’esperimento legato a Jesper Lindstrom, testato nell’inedita veste di mezzala. Nota stonata della giornata sul fronte infermeria: si registra infatti il problema fisico occorso all’attaccante Lorenzo Lucca, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore.
​Al termine del match, Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare le prime indicazioni della preparazione e l’impostazione tattica intrapresa dalla guida tecnica.
​«Il 4-3-3 rappresenta la base di partenza sulla quale stiamo focalizzando il lavoro in questi primi giorni. Successivamente sarà il mister a fare le sue valutazioni e a decidere la strada definitiva. Da parte nostra, nel corso delle ultime stagioni abbiamo ampiamente dimostrato di saperci adattare con disinvoltura a qualsiasi assetto tattico».
​Il cantiere azzurro resta dunque aperto: le indicazioni emerse contro l’Arezzo serviranno ad Allegri e allo staff tecnico per proseguire l’opera di affinamento in vista delle prossime uscite stagionali.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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