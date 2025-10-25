Napoli-Inter, atteggiamenti a confronto: decisione a sorpresa di Conte nel pre-gara

Nel giorno della sfida tra Napoli e Inter, emergono approcci decisamente distinti tra le due squadre. I nerazzurri, in trasferta a Napoli, hanno optato per un classico ritiro in hotel del centro città, con gruppo insieme già dalla vigilia.
Al contrario, la squadra partenopea – guidata da Antonio Conte – ha deciso una scelta insolita: niente notte in comune, ciascuno a casa propria con le famiglie, cena separata, e appuntamento solo questa mattina.
La motivazione? Dopo due trasferte deludenti, in campionato contro il Torino e in Champions a Eindhoven – 0 punti, 7 gol subiti e appena 2 fatti – Conte ha preferito che i suoi giocatori staccassero la spina e tornassero a casa per “resettare” la testa prima dell’impegno interno.
L’approccio dell’Inter, invece, è stato più tradizionale e rigido, con gruppo compatto già da ieri sera e sicurezza rafforzata: un hotel blindato, supporter bloccati dall’avvicinarsi a giocatori come Lautaro Martínez per evitare intrusioni.
Una dicotomia interessante: da un lato il comfort del ritiro istituzionale, dall’altro la volontà di recuperare energie famigliari prima della battaglia. Quale strategia porterà i risultati migliori? Lo dirà il campo.