Gli interventi di Antonio Corbo e Giovanni Marino a Radio Marte

“I problemi del Napoli sono due: uno tecnico, la squadra negli ultimi tempi si è proprio incantata. Poi ce n’è uno economico. In prospettiva per il Napoli bisogna riscrivere il piano industriale. Se ci sarà recupero di punti e credibilità potrebbe rimanere Gattuso ma sono scettico perché è accaduto qualcosa di importante. Non si era mai visto un duetto così aspro tra il presidente e il suo allenatore. Generalmente gli allenatori quando si sentono offesi o umiliati hanno due possibilità: o prendono la valigia e se ne vanno oppure conservano la propria dignità con risposte diplomatiche ed evitando rotture. La risposta piccata di Gattuso ha rotto una tradizione di buoni rapporti e di rispetto che si deve comunque al presidente, anche se esagera com’è capitato a volte a De Laurentiis. Gattuso invece ha esternato per dire che prende schiaffi da giorni.

Io ho molta stima per lui sul piano umano, sembra una persona seria e lo ammiro perché si è fatto strada con coraggio e orgoglio. Però se il Napoli gioca da troppo tempo in questo modo cosa vuole, gli schiaffi o le carezze? Tutti noi lo abbiamo criticato: un allenatore deve far ritrovare il sereno attraverso il lavoro. Ed è quello che noi gli auguriamo. Come tecnico spero che lui possa dimostrare di valere, vediamo in questa settimana cosa succede.

Ho un retroscena su Mazzarri. Lui ha lavorato molto bene a Napoli, a me non era simpaticissimo perché aveva un carattere meno aperto e diretto rispetto a Gattuso. Quando andava dal presidente però andava con blocchetto per riassumere il suo lavoro e diceva che in quel periodo alcuni giocatori erano stati valorizzati di un tot. E in effetti lui ne ha valorizzati molti. L’attuale allenatore secondo me, tra i problemi che involontariamente ha creato, c’è stato anche quello di non aver saputo valorizzare il parco giocatori. Ditemi oggi quale giocatore può andare sul mercato e lasciare in cassa molti milioni, solo Lozano è stato rivalutato. Tutti gli altri rappresentano un’aurea mediocritas.

Futuro Napoli? Tre punti: riduzione ingaggi, riduzione spese e la scelta di un allenatore che piaccia al pubblico. Il Napoli ha avuto nella sua storia dei grandissimi tatticisti come Marchesi, Bianchi e Lippi ma gli allenatori che hanno lasciato un solco sono stati Vinicio e Sarri. Se i gusti della piazza sono questi bisogna cercare un allenatore che dia almeno spettacolo.

Scenari per il Napoli dell’anno prossimo? Non credo che rimanga Gattuso, in questo periodo ha fatto poco per costruirsi il futuro. Arriverà un allenatore giovane che sappia dare spettacolo. Italiano e Juric sono i favoriti, si parla anche di De Zerbi. Probabilmente qualche giocatore importante sarà costretto ad andare via”.

Purtroppo abbiamo nuovamente un primato negativo e triste di contagi da COVID-19. Le scene che abbiamo visto nel weekend non aiuto. Questa malattia è invisibile ma letale, bisogna stare attenti e protetti. Se alla prima giornata di sole ci si butta addosso in assembramenti folli, poi non meravigliamoci se arriveranno altre restrizioni. Napoli? La costruzione dal basso regala ogni volta almeno 3-4 gol a partita agli avversari