SSCN – Calano le quotazioni di Luis Enrique, salgono, invece, quelle di Vincenzo Italiano, l’annuncio del nuovo tecnico ci sarà domenica sera

In questi giorni si sono fatti tantissimi nomi sui probabili sostituti che prenderanno il posto di Luciano Spalletti, dimissionario, sulla panchina del Napoli. Ultimamente sembrava avere la meglio su tutti lo spagnolo Luis Enrique, che già conosce il campionato italiano, in virtù della sua avventura nella capitale, alla guida dei giallorossi. Ora, invece, le sue quotazioni sono in netto calo ed in pole position è balzato Vincenzo Italiano, allenatore , oggi, in forza alla Fiorentina di Commisso. Il club di De Laurentiis. intende. quindi, virare su un tecnico in grado di dare seguito al progetto cominciato con l’allenatore toscano. Il presidente De Laurentiis ha affermato che il suo Napoli, nella prossima stagione, sarà ancora vincente, con l’obiettivo di puntare sulla Champions League. Italiano, pertanto, appare l‘uomo giusto per portare avanti il 4/3/3 del suo predecessore e proseguire sulla falsariga di quest’anno. Probabilmente, domenica prossima, durante la festa tricolore al Maradona, il patron azzurro annuncerà, ufficialmente il nome del nuovo tecnico, a prescindere ma tutto lascia pensare che sarà l’ex Spezia che, tuttavia, dovrà liberarsi dalla società viola, visto che il suo contratto scadrà nel 2024. Gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Commisso dovrebbero far si che l’operazione si concluda positivamente. Il futuro allenatore partenopeo, classe 77, vanta un trascorso da calciatore di buon livello, ha militato in Serie A con il Verona e con il Chievo. Adotta, come anticipato, il 4-3-3, preferendo un calcio, totalmente offensivo. La sua tattica prevede il lavoro degli esterni, dei terzini e dei centrocampisti in fase d’inserimento, per dare manforte agli avanti.