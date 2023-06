Caso Osimhen – De Laurentiis proporrà al nigeriano un prolungamento di contratto con sei milioni netti di ingaggio a stagione, ma……

Dopo il caso Giuntoli, attualmente a tenere banco in casa Napoli vi è la questione Osimhen, capocannoniere del campionato italiano con 25 reti all’attivo, ambito dai migliori club di mezza Europa. Il Bayern, il Chelsea, lo United, il PSG, attendono che il presidente De Laurentiis si sbilanci, dichiarando la cifra per la quale potrebbe farlo partire. La SSCN lo cederà, tuttavia, soltanto mettendo sul tavolo, come minimo 130 milioni di euro, coi i quali si potrebbe attrezzare un’ottima squadra. Proprio questa somma così alta, permetterà agli agenti del bomber azzurro di chiedere al massimo esponente del club partenopeo un ingaggio annuo molto al di spora dei 4,5 milioni che oggi percepisce il loro assistito. Si sa che in queste corazzate del vecchio continente, Osmhen potrebbe guadagnare dagli otto ai 10 milioni all’anno, un ingaggio assolutamente non alla portata del Napoli. Infatti l’imprenditore cinematografico, proporrà all’attaccante africano un prolungamento di contratto, aumentandogli lo stipendio annuo a non più di sei milioni, il che rappresenterebbe, per la società, uno sforzo economico non indifferente. Però, se realmente giungessero offerte pari alla cifra richiesta dal Napoli, a quel punto, non ci sarebbe altra soluzione che lasciarlo andare via, visto che farlo restare ancora un altro anno, con un contratto in scadenza nel 2025, non solo scontenterebbe il calciatore ma deprezzerebbe, non poco, il valore del suo cartellino.