NAPOLI – La probabile nuova maglia azzurra, stagione 2023/24 con lo scudetto sul petto in primo piano

A breve La SSCN presenterà le nuove maglie relative alla prossima stagione 2023/24. Ma già ci sono le prime indiscrezioni sul modello della classica casacca azzurra che presenterà, in primo piano, sul petto il terzo tricolore della storia del club. A quanto pare, quest’ ultima avrà il colletto a strisce bianche e azzurre, che ricorda quella della stagione del primo anno di Maradona a Napoli, cioè, del 1984-85. Per quanto riguarda lo sponsor tecnico confermatissimo il brand Emporio Armani. Al centro della nuova maglia, ancora una volta, si leggerà lo sponsor ufficiale, che ormai compare da diversi anni, ossia MSC Crociere. Non ci sarà più, invece il marchio Lete, per fine contratto.