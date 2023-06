Castel Volturno – Primo faccia a faccia tra presidente e neo allenatore in chiave calciomercato

Nella giornata di ieri, al Konami Center di Castel Volturno, c’è stato un primo faccia a faccia tra il presidente ed il nuovo allenatore francese, in chiave calciomercato. I due hanno cominciato a tracciare le basi per le operazioni in entrata ed in uscita della prossima stagione in cui sarà molto difficile ripetersi, tuttavia il Napoli sarà sicuramente da vertice della classifica. Presenti al summit anche Maurizio Micheli, capo dell’area scouting azzurra e Leandro Mantovani, il suo importante braccio destro. In primo luogo ci sono da risolverei i prestiti, quasi certamente Ndombelè non sarà riscattato, visto il prezzo alto e la sua non brillante esperienza con la maglia partenopea. Quindi si è parlato delle possibili cessioni in prestito dei vari Gaetano e Zerbin. Poi ci sarà da riempire la casella vuota lasciata dal centrale difensivo Kim. Come annunciato in precedenza, il primo nella lista, candidato alla sua sostituzione, è Kevn Danso del Lens che Garcia conosce bene. Ma resta ancora in piedi la pista che porta al giapponese del Borussia M’gladbach, Ko Itakura, di 26 anni. Si tratta di un nazionale e di un professionista serio e di livello che arriva dal Giappone, paese molto appetibile in ambito commerciale .Rudi Garcia preferirebbe avere alle sue dipendenze l’austriaco di origini ghanesi, tuttavia, per adesso, siamo solo nel campo delle ipotesi e conoscendo il patron azzurro, tutto può accadere, magari con un nome nuovo che, all’ultimo momento, potrebbe uscire dal cappello a cilindro di De Laurentiis.