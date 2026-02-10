LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Altro squillo di Vergara, ma non basta

Milinkovic-Savic 6.5- Impegnato più nel trovare Hojlund con lanci lunghi, che tra i pali, fino alla bella parata su Vojvoda all’82’. Sui rigori, meglio da tiratore che da portiere.
Beukema 6 – Perde una palla pericolosa a metà ripresa, ma al di là di questo episodio, appare abbastanza sicuro, con poca sofferenza sul suo lato.
Rrahmani 7 – Offre ottimi lanci da dietro, con la consueta sicurezza difensiva. Sfiora pure la rete, con un bel colpo di testa nella ripresa.
Juan Jesus 6 – Argina bene Nico Paz, in un paio di circostanze, nel primo tempo. Pressa alto e tiene di esperienza la sua zona di competenza.
Mazzocchi 5.5 – Soffre un paio di infilate sul suo lato, nel primo tempo. Si propone con generosità, ma la qualità spesso gli fa difetto.
(Politano 6 – Riassaggia il campo dopo un mese, prima a tutta fascia poi più avanzato, agendo prevalentemente senza palla. Freddo dal dischetto.)
Elmas 6 – Lavora con generosità in mezzo al campo, ma a volte tiene troppo palla o forza scelte in fase di impostazione. Perfetto dal dischetto.
Lobotka 6 – Prezioso, come al solito, in entrambe le fasi di gioco, ma i rigori non sono il suo forte.
Olivera 5.5 – Riceve qualche bel lancio da Rrahmani, nelle prime fasi di gara, non riuscendo tuttavia a dare le dovute accelerate. Qualche sofferenza in fase di non possesso.
(Spinazzola 6 – Prova qualche accelerazione, senza particolare successo.)
Giovane 5 – Al momento appare ancora un oggetto misterioso. Avulso dal gioco e mai pericoloso.
(Alisson 5.5 – Come l’altro nuovo acquisto, che sostituisce, appare ancora non calato nei meccanismi offensivi della squadra. Bravo dal dischetto.)
Hojlund 6.5 – Geniale l’assist per Vergara, che porta alla rete del pareggio.
(Lukaku 5.5 – Entra, da miglior rigorista della squadra, ma lo sbaglia.)
Vergara 7 – Lotta su ogni pallone con grinta e volontà, poi trova il bel gol del pareggio.
(Gutierrez 5.5 – Rischia di perdere qualche palla orizzontale, cosa che gli capita spesso, mostrandosi ancora non a suo agio sulla destra.)