LA PARTITA – Napoli-Como 7-8 d.c.r, azzurri eliminati

Il Napoli perde ai rigori contro il Como, decisivo il rigore sbagliato da Lobotka.
PRIMO TEMPO
Prima mezz’ora di gioco a ritmi bassi per entrambe le squadre, successivamente calcio d’angolo di Baturina, Milinkovic-Savic salva con i pugni. Al 36’ calcio di rigore per il Napolinper un fallo di Olivera su Smolcic, dal dischetto non sbaglia Baturina. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.
SECONDO TEMPO
Al 48’ arriva il pareggio del Napoli con Vergara che viene servito da Hojlund, si invola in area e spedisce il pallone in rete. Di nuovo ritmi bassi per gran parte della difesa, ma all’83’ si rende pericoloso Vojvoda con una a conclusione, grande parata di Milinkovic-Savic. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.
Ai rigori passa il Como, decisivo il gol sbagliato da Lobotka.
IL TABELLINO