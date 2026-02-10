LA PARTITA – Napoli-Como 7-8 d.c.r, azzurri eliminati

IN EVIDENZA

Il Napoli perde ai rigori contro il Como, decisivo il rigore sbagliato da Lobotka.

PRIMO TEMPO

Prima mezz’ora di gioco a ritmi bassi per entrambe le squadre, successivamente calcio d’angolo di Baturina, Milinkovic-Savic salva con i pugni. Al 36’ calcio di rigore per il Napolinper un fallo di Olivera su Smolcic, dal dischetto non sbaglia Baturina. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 48’ arriva il pareggio del Napoli con Vergara che viene servito da Hojlund, si invola in area e spedisce il pallone in rete. Di nuovo ritmi bassi per gran parte della difesa, ma all’83’ si rende pericoloso Vojvoda con una a conclusione, grande parata di Milinkovic-Savic. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.

Ai rigori passa il Como, decisivo il gol sbagliato da Lobotka.

IL TABELLINO

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (60′ Alisson Santos), Lobotka, Elmas, Olivera (60′ Spinazzola); Vergara (74′ Gutierrez), Giovane (60′ Politano); Hojlund (74′ Lukaku). Allenatore: Antonio Conte
Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon (53′ Kempf), Valle; Perrone, Caqueret (53′ Douvikas), Roberto (67′ Da Cunha); Addai (67′ Rodriguez), Paz (82′ Vojvoda), Baturina. Allenatore: Cesc Fabregas
Reti: 39′ rig. Baturina (C), 46′ Vergara (N)
Ammoniti : Ramon (C), Roberto (C), Elmas (N)
