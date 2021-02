Napoli: preso a fischi il bus degli azzurri all’arrivo all’hotel sede del ritiro

Il Napoli, ieri, nel tardo pomeriggio è stato contestato da alcuni tifosi, infatti una sparuta folla di supporters ha fischiato il bus della società, all’arrivo dei giocatori di Gattuso all’hotel Palazzo Caracciolo, sede del ritiro azzurro in vista del big match di questo pomeriggio al Maradona. Non più di una trentina di tifosotti attendevano, in via Carbonara, il pullman azzurro, il che sta a significate che gli ultimi deludenti risultati hanno allontanato la piazza dai propri beniamini. Applausi esclusivamente per l’attaccante messicano Lozano, il solo a salvarsi dai disastri di questo periodo. In verità Gattuso ha, si grosse responsabilità, ma anche delle forti attenuanti a causa dei tantissimi infortuni e del covid, ma è risaputo, quello che conta, per i sostenitori, è sempre il risultato. In altri tempi, probabilmente la piazza napoletana avrebbe fatto sentire il proprio disappunto dagli spalti dello stadio. Ora per calmare gli animi ci vorrebbe solo un successo sulla squadra di Pirlo per riportare amore verso la banda di Gattuso.