Anticipo serie A 22esima giornata: pari del Benevento a Bologna

Ieri sera il 22esimo turno di serie A si è aperto con l’anticipo tra il Bologna ed il Benevento, match salvezza terminato in parità per 1 a 1, in virtù dei gol realizzati da Sansone e Viola. Nel post gara l’allenatore dei felsinei si è arrabbiato molto per la rimonta dei campani, accusando i suoi di scarso rendimento difensivo. Qui di seguito le sue dichiarazioni ispirate dall’amarezza per il risultato:

“Il Benevento si è dimostrato molto più forte di noi ed ha meritato il pareggio. Noi siamo troppo scarsi in difesa e non riusciamo a giocare come vorremmo, anche se devo ammettere che forse i giallorossi sono più avanti rispetto alla mia squadra. “

Un altro tassello importante invece per la compagine di Pippo Inzaghi in ottica mosaico salvezza tranquilla.

Oggi altri due anticipi tra cui spicca la super sfida del Maradona Napoli – Juventus, in scena alle ore 18. Ancora guai per Gattuso: si allunga la lista degli indisponibili, il tecnico calabrese perde anche Demme ed Hysaj per infortunio.