Napoli, niente alibi e obiettivo Coppa Italia, Manna: “Abbiamo un grande gruppo e un allenatore vero”

Novanta minuti nelle gambe in più rispetto al Como, un mercato di gennaio fatto di scelte ponderate e non di fuochi d’artificio, la voglia di andare avanti in Coppa Italia senza perdere di vista il campionato. Alla vigilia della sfida, il Napoli si racconta con parole che profumano di concretezza. Tra infortuni pesanti, giovani inserimenti e ambizioni ancora vive, emerge la fotografia di una squadra che non cerca scuse ma continuità. Ecco l’intervista di Manna, diesse del Napoli concessa a Mediaset qualche minuto prima della gara.

Avete novanta minuti in più nelle gambe rispetto al Como. Può essere un fattore?

«Non è colpa nostra e non è colpa loro. Noi non cerchiamo alibi. Teniamo alla Coppa Italia, vogliamo passare il turno e siamo abituati a giocare anche un po’ rimaneggiati. Fa parte del nostro percorso. La squadra sa cosa significa competere su più fronti e deve saperlo fare senza lamentarsi».

Gennaio non ha portato grandi nomi, ma Giovane e Alisson Santos. Che mercato è stato?

«È stato un mercato più complicato del previsto. Avevamo delle idee, ma la struttura di certe operazioni non ci permetteva di farle. Allora abbiamo scelto una strada diversa: puntare su due giovani funzionali al nostro calcio di oggi e magari anche di domani. Giovane e Alisson Santos hanno caratteristiche che si sposano con il nostro modo di giocare. Siamo tranquilli e convinti della scelta».

Panucci ha chiesto: credete ancora nella rimonta in campionato o la Coppa Italia diventa un obiettivo primario?

«Mi piacerebbe fare i conti con tutta la rosa. Gli infortuni fanno parte del calcio, come quello di Politano, ma noi abbiamo avuto tanti stop lunghi e questo pesa. Avrei voluto confrontarmi con la squadra al completo, ma non è stato possibile. Detto questo, abbiamo già vinto la Supercoppa e ora vogliamo andare avanti in Coppa Italia».

La Champions è ormai alle spalle. Che bilancio fate?

«Siamo usciti, è stato un percorso complicato. La Champions non perdona e serve sempre la rosa al massimo. Ma ogni esperienza lascia qualcosa e ci ha aiutato a crescere anche mentalmente».

E il campionato?

«In campionato siamo in linea con quello che abbiamo sempre dichiarato. Non abbiamo mai raccontato favole. Abbiamo un grande gruppo, grandi attributi e un allenatore vero. È questo che ci ha permesso di restare coerenti con i nostri obiettivi, anche nei momenti più difficili».

Niente proclami, niente scuse, solo una parola che ritorna: identità. Il Napoli guarda avanti con la consapevolezza di chi sa di non aver ancora espresso tutto il proprio potenziale. La Coppa Italia diventa una strada concreta per dare senso alla stagione, il campionato resta il termometro della continuità. In mezzo, un gruppo che – tra infortuni, giovani e ambizioni – prova a restare fedele a se stesso: senza alibi, ma con fame.