Gli interventi di Antonio Corbo, Niccolò Ceccarini e Gianfranco Lucariello a Radio Marte

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista

“Il mercato del Napoli è confuso nella comunicazione, visto che il presidente ha attirato l’attenzione con la famosa ‘vil moneta’ e i riferimenti a Mertens e Koulibaly. È sembrato sgarbato sia a me che ai tifosi.

Il Napoli sta costruendo discretamente la squadra del futuro. Il caso Mertens è archiviato: quando il giocatore chiede una cifra che la società non ritiene di concedere, si chiude il caso. Koulibaly? Mi pare di capire che resterà un altro anno a Napoli e questa è una cosa positiva perchè per un anno il club sfrutterà la potenza fastosa di questo giocatore e ci sarà il tempo necessario per un rinnovo o per trovare un sostituto.

Noi facciamo i giornalisti, poi ci sono i tecnici, i direttori sportivi e gli allenatori devono mettere in confronto la valutazione economica e tecnica. Deulofeu è un buon giocatore, ma bisogna parlare chiaro: gli allenatori devono dire se sono contenti della squadra avuta e dove questa squadra può arrivare. Non so se Spalletti sia felice o meno, mi sembra contento di se stesso. Gli consiglio di parlare con massima chiarezza quando ad ascoltare sono i tifosi attraverso i giornalisti. Se Spalletti ritiene Ospina così importante e il presidente non vuole rinnovare il suo contratto, il tecnico può dargli una fettina del suo stipendio.

I presidenti di calcio sono mercanti nell’interesse della società, e ad oggi non c’è un presidente che non curi i suoi interessi. Tutto il resto è una poesia che affascina i tifosi”.

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista

“Mertens è il miglior marcatore del Napoli e ha sempre dimostrato di essere uomo dallo spiccato senso del gol. Ha cominciato l’avventura in azzurro come esterno e poi con Sarri ha trovato il suo ruolo ideale. Non bisogna paragonare Mertens e Deulofeu, ma si apre un nuovo capitolo.

Se esce uno tra Ounas e Politano potrebbe comunque arrivare Deulofeu. Sono comunque due giocatori diversi. Deulofeu è l’obiettivo se esce qualche esterno, mentre se esce Fabian arriva Barak. L’offerta per Politano ancora non è arrivata ma c’è movimento, soprattutto del Valencia di Gattuso. Se non ci sono i presupposti non è detto che parta, a quel punto partirebbe Ounas. L’esterno ha comunque il desiderio di avere più spazio.

Se dovesse restare Ospina, diventa inevitabile la partenza di Meret. Se Ospina dovesse partire, Meret farebbe il titolare con Sirigu in panchina. Su Koulibaly il Napoli potrebbe fare un’eccezione, ovvero tenerlo ancora un anno e farlo andare a zero. Al contrario di Fabian che andrebbe via quest’anno. Se esce Koulibaly, sulla carta, Bremer potrebbe arrivare. Ci sono comunque tante altre squadre in vantaggio”.

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gianfranco Lucariello, giornalista

“Al momento sono arrivati due giocatori per sostituirne altri due, è andato via Insigne ed è arrivato Kvaratskhelia che è un buon giocatore. Ci sono ancora delle situazioni confuse come il rinnovo di Meret, quello di Koulibaly, di Politano. Sono giocatori infelici che premono per avere una situazione più chiara. Fabian non vuole rinnovare e si potrebbe ripetere la situazione di Milik di qualche anno fa. Il presidente ha detto più volte che il Napoli partirà per vincere lo scudetto e io ci vedo molte perplessità. La situazione è ancora molto confusa, si chiarirà sicuramente anche perché Spalletti il 9 luglio vorrà la squadra al completo”