La probabile formazione del Napoli in vista della sfida contro la Juventus

Dopo la vittoria per 0-2 contro la Sampdoria, il Napoli si prepara ad affrontare la Juventus, big match della 18ª giornata di Serie A in programma venerdì 13 gennaio alle 20:45. Per la squadra di Spalletti sarà una partita molto importante, prima contro seconda in classifica. Vincendo gli azzurri aumenterebbero la loro distanza dalle inseguitrici; perdendo, invece, la Juventus riaprirebbe la lotta scudetto.

Le possibili scelte di Spalletti

In vista della sfida contro la Juventus l’allenatore azzurro si prepara a schierare i suoi con il consueto 4-3-3. In porta Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui a comporre la linea di difesa a quattro. A centrocampo spazio a Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

La probabile formazione del Napoli contro la Juventus

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Dove vedere la partita

Napoli e Juventus si sfideranno venerdì 13 gennaio alle ore 20:45.La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, e sarà visibile sull’app scaricabile su smartphone e tablet e fruibile anche tramite SmartTv. Pertanto sarà possibile vedere il match in tv e anche in streaming. Per gli abbonati sia a SKY che a DAZN,l’incontro sarà visibile attraverso ‘Zona DAZN’ sul canale 214.