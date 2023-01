Juventus-Napoli, Allegri in conferenza: “La partita è più importante per loro”

Il tecnico bianconero allenta la pressione sulla sua squadra in vista del big match di domani sera al Maradona: “Non è una partita decisiva. Loro possono girare a 50 punti, è normale che siano i favoriti per il campionato”. Carezze e complimenti a Spalletti dopo gli screzi dello scorso anno: “Luciano è il migliore a insegnare. Io ho vinto di più? Ma faccio l’allenatore per sbaglio”. E ringrazia Agnelli, al suo ultimo match da presidente.

La Juventus insegue la capolista Napoli a sette punti in classifica, ma Massimiliano Allegri respinge le possibilità da ultima spiaggia per riaprire il campionato: “Non sarà una partita decisiva, ma è molto più importante per loro. Possono girare a 50 punti, fin qui hanno perso un solo incontro. Normale che siano i favoriti per la vittoria, la classifica dice che sono i più forti”. L’allenatore bianconero inizia il big match della 18^ giornata, in programma domani sera al Maradona alle 20:45, scaricando pressioni e responsabilità sui suoi avversari. Ma rivendica anche il percorso dei bianconeri: “Due mesi fa nessuna credeva che la Juve arrivasse a questo appuntamento in queste condizioni, ma dobbiamo mantenere un profilo basso”.

Il litigio dopo la partita dello scorso anno al Maradona vinta dal Napoli è acqua passata tra i due tecnici: “Luciano è il più bravo a insegnare e allenare, sfidarlo è sempre un piacere. Lo aveva dimostrato già a Roma e a Milano, poi per quanto è buffo e divertente può capitare che litighiamo ma ciò non toglie nulla alle sue capacità. Io ho vinto di più? Sì, ma faccio l’allenatore per sbaglio”.