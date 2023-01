NAPOLI vs JUVENTUS – Allegri ha pronta una mossa a sorpresa per imbrigliare Spalletti

Manca ormai poco alla partitissima clou della diciottesima giornata del campionato di serie A che mette di fronte Napoli e Juve, le due compagini, attualmente, più in forma. Una sfida dal sapore di scudetto con il Napoli, primo della classe da agosto, fortemente favorito per il titolo d’estate, dopo quello d’inverno, già in tasca. Gli azzurri stanno lavorando alacremente in quel di Castel Volturno per arrivare carichi ed in ottima condizione fisica a questo crocevia della stagione. Gli azzurri, a differenza dei bianconeri, possono contare su due risultati su tre, visto che anche un pari non sarebbe malvagio. Viceversa la formazione di Allegri, per sperare ancora, deve soltanto vincere. Naturalmente anche gli juventini, alla Continassa, si preparano al big match con grande spirito di abnegazione. Domani sera al Maradona dotremmo rivedere in campo Federico Chiesa, dopo quasi un anno di inattività per infortunio. E questa non è l’unica novità. A quanto pare Max Allegri ha in serbo una mossa a sorpresa per imbrigliare il suo corregionale Spalletti. Il tecnico bianconero potrebbe affidare all’ex fiorentino un ruolo diverso da quello di esterno, rivoluzionando quindi l’attacco con un tandem mai visto in casa Juventus. Chiesa potrebbe fungere da sottopunta, alle spalle del centravanti, una sorta di numero 10 all’antica dietro la coppia offensiva formata da Milik e Di Maria.