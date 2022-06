Napoli, infortunio per Olivera in nazionale

Dopo il terzo posto in classifica della passata stagione, il Napoli si prepara ad un’altra annata ad alti livelli. La dirigenza azzurra ha già completato il primo acquisto per la squadra di Luciano Spalletti: Mathias Olivera. Il terzino uruguagio è il rinforzo ideale per la fascia sinistra del Napoli, ma dalla nazionale non arrivano buone notizie.

Nel corso dell’amichevole tra Uruguay e Panama il terzino del Napoli è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio. Il classe 1997 è uscito dal campo in lacrime per un problema al ginocchio sinistro.

Nei prossimi giorni il terzino si sottoporrà agli esami strumentali, che riveleranno la gravità dell’infortunio. Si sospetta una distorsione al ginocchio.

Nella conferenza stampa post partita il ct dell’Uruguay, Diego Alonso, ha parlato delle condizioni del terzino del Napoli: “Gli studi su Mathias Olivera sono già stati fatti e, a quanto pare, non c’è nulla di grave“.

