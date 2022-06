Il DG della Dinamo Tibilisi – Kvaratskhelia è un grande talento con la testa giusta

Il quotidiano sportivo dalle pagine rosa ha intervistato il DG della Dinamo Tiblisi, compagine georgiano in cui, fino a ieri, ha militato il nuovo acquisto del Napoli Kvaratskhelia. Questi ha rassicurato i tifosi azzurri affermando che la società partenopea ha effettuato un bel colpo di mercato, dal momento che il giocatore è un gran talento con la testa giusta che sorprenderà tutti. Ma ecco quanto dichiarato dal direttore generale:

“Il neo acquisto del Napoli è un giovane molto talentuoso con un carattere aperto ed è molto professionale. Kvaratskhelia è cresciuto con noi e siamo orgogliosi del percorso che sta facendo. Oltre alla personalità da vendere ha una mentalità vincente, vuole sempre essere vincere e non si arrende mai. In campo è uno di quei giocatori che mette tanta qualità in ogni giocata e sono convinto sia bravo in tutte le fasi di gioco, perchè prima di calciare usa la testa. Vedrete che sorprenderà tutti, ne sono certo.”