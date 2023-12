COPPA ITALIA – Continua il momento magico del Bologna, rossoblù ai quarti di finale dopo aver battuto l’Inter, a San Siro, nei supplementari per 2 a1

La squadra di Thiago Motta non finisce di stupire; dopo aver conquistato meritatamente il quarto posto in campionato, ieri sera, al Meazza ha battuto la capolista della serie A, ai supplementari per 2 a 1, nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Inter e Bologna avevano chiuso i tempi regolamentari sullo 0 a 0, poi nell’extra time, vantaggio dei nerazzurri con Carlos Augusto, quindi, sul finire dei 120 minuti, pareggio dei felsinei con Beukema e poco dopo rete vincente di Dan Ndoye. Pertanto nerazzurri fuori dalla competizione e rossoblù ai quarti. Anche in campionato la compagine emiliana diede filo da torcere agli uomini di Inzaghi che, in vantaggio di due gol si fecero raggiungere sul 2 a 2. Il Bologna , dunque, resta la vera sorpresa di questa stagione e chissà che il sogno dei tifosi rossoblù di conquistare un piazzamento in Champions non diventi realtà.