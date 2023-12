Lisa Fusco: “Forza Napoli! A Natale vi regalo il calendario 2024 e il mio nuovo inno per la squadra”

La subrettina Lisa Fusco è il nuovo ospite di PianetAzzurro per la rubrica ‘Artisti nel pallone’, dedicata ai vip dal cuore azzurro. Andiamo a conoscere la sua passione per la squadra partenopea.

Lisa, come nasce la tua passione per il Napoli?

“Nella mia famiglia si è sempre tifato Napoli. E’ qualcosa che abbiamo dentro dalla nascita. Avere questo senso di appartenenza verso i colori del club della propria città è molto bello e significativo”.

Cosa pensi di quelle persone di Napoli che tifano per altre squadre?

“E’ qualcosa che non condivido ma non me la sento di giudicare i loro motivi. Credo che nella vita ognuno sia libero di fare le proprie scelte”.

Cosa può portare l’arrivo di Mazzarri?

“Sono ottimista e sicuramente ci sarà una ripresa. Anche se lo scudetto resta un sogno molto difficile da realizzare, io ci sempre spero”.

Ci sono novità che puoi annunciarci?

“A Natale ci sarà un mio calendario che potrete trovare gratuitamente nella sede di Tufano a Casoria. Insieme al calendario ci sarà anche un cd che contiene il nuovo inno del Napoli. Il titolo è ‘Inno Napoli – Tufano bis’, nato da un’ idea di Gino Cafarelli, scritto da Maurizio Piretti e prodotto dalla ‘Mad music’.

Quali sono i tuoi gli hobby?

“Mi piace scrivere poesie. Inoltre io e mia madre amiamo guardare film horror e in bianco e nero. Soprattutto quelle bellissime commedie americane di tanti anni fa. Mi piace anche disegnare essendo diplomata in arte grafica”.

Cosa ti fa arrabbiare?

“Le persone false che raccontano bugie”.

Mandi un saluto ai nostri tanti lettori?

“Un saluto speciale a tutti i lettori di PianetAzzurro. Vivete intensamente ogni attimo che la vita ci riserva e sempre forza Napoli”.