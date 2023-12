Mercato invernale – Elmas sempre più vicino al Lipsia, al Napoli andrebbero 25 mln di euro per il suo cartellino

Sta per iniziare, con l’anno nuovo, il calciomercato invernale ma già molte operazioni bollono in pentola. Il Lipsia fa sul serio per portare in Bundesliga il macedone del Napoli Elif Elmas ed ha offerto al club di De Laurentiis 25 milioni di euro, più bonus per la cessione definitiva . L’affare sembra molto probabile ma la società dovrà trovare un degno sostituto prima di cedere il calciatore. Al momento, dunque, c’è solo l’accordo tra il calciatore ed il club tedesco. Il Napoli sta pressando l’Udinese per avere Lazar Samardzic, che ultimamente non sta trovando spazio tra i titolari. Altre piste porterebbero a Mats Wieffer del Feyenoord, Maurits Kjaergaard del Salisburgo, Albert Gronbaek del Bodo/Glimt e di recente si é fatto il nome di Emil Hojbjerg del Tottenham, peraltro attenzionato pure da Giuntoli .