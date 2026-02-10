LE INTERVISTE – Fabregas esalta il Como: “Personalità devastante contro il Napoli, traguardo storico”

Il Como sogna, il Napoli si ferma e Cesc Fabregas si gode una notte che entra nella storia del club lariano. Dopo la vittoria ai rigori in Coppa Italia contro gli azzurri, l’allenatore spagnolo ha parlato ai microfoni Mediaset con lucidità, orgoglio e senso della misura. Parole che raccontano non solo una qualificazione, ma la crescita mentale di una squadra giovane capace di guardare negli occhi una big come il Napoli.

Una serata che resterà scolpita nella memoria del Como. Fabregas non si nasconde, ma allo stesso tempo non perde l’equilibrio di chi sa che il calcio non concede pause:

“È un traguardo storico, un momento bello e positivo, ma ora abbiamo un’altra partita importante da affrontare e dobbiamo tornare con i piedi per terra”, esordisce l’allenatore spagnolo.

La vittoria contro il Napoli non diventa un punto d’arrivo, ma una tappa di un percorso ancora lungo. E Fabregas entra subito nel merito della prestazione:

“Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, nella ripresa mancava qualcosa, ma dobbiamo migliorare”.

Il piano gara contro gli azzurri non è stato casuale. Il Como ha scelto l’intelligenza prima dell’istinto:

“Dall’inizio abbiamo cercato di mandare un segnale al Napoli. Abbiamo fatto una partita diversa a livello difensivo, non siamo andati a pressare troppo alti, perché hanno calciatori di qualità che ti fanno male”.

Poi l’omaggio al talento partenopeo, con un riferimento chiaro all’attacco azzurro:

“Hanno quest’attaccante che è formidabile. Per fare bene in Serie A serve un calciatore come questi”.

Fabregas dimostra anche empatia verso l’avversario, sottolineando il momento complicato vissuto dal Napoli:

“Capisco le difficoltà del Napoli, con tanti infortuni”.

Ma allo stesso tempo rivendica la prova dei suoi: “Noi siamo il Como, una squadra un po’ più piccola, ma abbiamo fatto una prestazione generosa”.

Il momento più emotivo arriva prima dei rigori. Lì non parla l’allenatore, ma il leader:

“Li ho ringraziati e gli ho detto di godersi questi rigori. Li ringrazio per quello che mi danno ogni giorno, siamo una squadra giovane e loro mi danno tanto”.

Infine, la frase che fotografa l’anima del suo gruppo: “Hanno avuto una personalità devastante contro il Napoli”.

Non solo tecnica, non solo tattica. Il Como di Fabregas ha mostrato coraggio, identità e consapevolezza. Qualità che spesso non si insegnano, ma si costruiscono col tempo e con il lavoro quotidiano.