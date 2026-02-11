INTERVISTE

LE INTERVISTE – Napoli, Mazzocchi dopo Como-Napoli: “Errori arbitrali pesanti, ma siamo vivi e vogliamo reagire”

Vincenzo Letizia 11 Febbraio 2026 0 1 min read

La sconfitta in Coppa Italia contro il Como lascia scorie, polemiche e riflessioni in casa Napoli. Nel post gara, in conferenza stampa, Pasquale Mazzocchi ha messo la faccia su una serata complicata, tra rabbia per alcune decisioni arbitrali, analisi della prestazione e voglia di ripartenza. Il terzino azzurro ha raccontato sensazioni ed episodi che hanno inciso sull’andamento del match.

Mazzocchi, che clima c’è nello spogliatoio dopo l’eliminazione?
“C’è tanta rabbia. Siamo arrabbiati soprattutto per alcuni errori arbitrali, perché sta succedendo troppo spesso negli ultimi tempi. Sono situazioni che pesano, che ti fanno perdere lucidità, ma non devono diventare un alibi.”
Avete comunque dato tutto in campo?
“Sì, avevamo tutti la maglia zuppa. Il Como è una squadra forte, organizzata, che non ti regala nulla. Noi facciamo anche i nostri errori, questo è chiaro, però ci teniamo sempre a fare bene e a onorare ogni competizione.”
Come avete approcciato la partita?
“La partita l’abbiamo iniziata bene. Eravamo dentro il match, con l’atteggiamento giusto. Poi ci siamo un po’ demoralizzati dopo il calcio di rigore, perché è un episodio che ti spezza l’inerzia.”
Dal punto di vista fisico non sembravate al massimo.

“Non eravamo al top fisicamente, si è visto. Però col passare dei minuti siamo cresciuti e il mister, con i cambi, ci ha ridato un po’ di brillantezza e di energia.”
C’è un episodio che può aver cambiato la gara?
“Con l’episodio di Hojlund potevano cambiare tante cose. In partite così gli episodi fanno la differenza, soprattutto quando giochi contro una squadra che difende bene e riparte forte.”
Che messaggio lasci ai tifosi?
“Capisco l’amarezza, perché anche noi la sentiamo. Ma questa squadra è viva. Dobbiamo reagire subito, lavorare sugli errori e tornare a dimostrare chi siamo. Il Napoli non si nasconde.”

Le parole di Pasquale Mazzocchi raccontano un Napoli ferito ma non rassegnato. Tra polemiche arbitrali, difficoltà fisiche e rimpianti per alcuni episodi, resta la consapevolezza di dover trasformare la delusione in spinta. La Coppa Italia è sfumata, ma la stagione azzurra passa ora dalla capacità di reagire con orgoglio, lucidità e fame di riscatto.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Benitez: “A San Siro sfida tra due squadre di qualità: il Milan ha giocatori di talento, dovremo giocare al massimo”

“A San Siro sarà una sfida tra due squadre di qualità“. Rafa Benitez presenta così Milan-Napoli, un classico del calcio italiano che andrà in scena […]

13 Dicembre 2014 0 3 min read

CALCIOMERCATO – Clamoroso: il Lipsia potrebbe soffiare Hojlund al Napoli

La storia del calciomercato, soprattutto quando c’e’ di mezzo Aurelio De Laurentiis, insegna ad attendere le ufficialità per definire come chiuse le trattative. Potrebbe essere […]

29 Agosto 2025 0 26 sec read

Sarri: “Quest’anno il valore complessivo della rosa è superiore a quello dell’anno scorso. Empoli? Sarà dura”

Conferenza stampa di Sarri a Castelvolturno in vista dell’anticipo di domani alle 12:30 al Castellani Mister, torna ad Empoli dopo un anno e mezzo, quanto […]

18 Marzo 2017 0 2 min read

Il patron azzurro, al termine della presentazione delle nuove maglie, fa un appello ai giocatori in scadenza 2024

Ieri pomeriggio, sulla più prestigiosa Nave della MSC Crociere, al termine  dell’evento della presentazione delle maglie della prossima stagione, il patron azzurro De Laurentiis ha […]

11 Luglio 2023 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui