LE INTERVISTE – Napoli, Mazzocchi dopo Como-Napoli: “Errori arbitrali pesanti, ma siamo vivi e vogliamo reagire”

La sconfitta in Coppa Italia contro il Como lascia scorie, polemiche e riflessioni in casa Napoli. Nel post gara, in conferenza stampa, Pasquale Mazzocchi ha messo la faccia su una serata complicata, tra rabbia per alcune decisioni arbitrali, analisi della prestazione e voglia di ripartenza. Il terzino azzurro ha raccontato sensazioni ed episodi che hanno inciso sull’andamento del match.

Mazzocchi, che clima c’è nello spogliatoio dopo l’eliminazione?

“C’è tanta rabbia. Siamo arrabbiati soprattutto per alcuni errori arbitrali, perché sta succedendo troppo spesso negli ultimi tempi. Sono situazioni che pesano, che ti fanno perdere lucidità, ma non devono diventare un alibi.”

Avete comunque dato tutto in campo?

“Sì, avevamo tutti la maglia zuppa. Il Como è una squadra forte, organizzata, che non ti regala nulla. Noi facciamo anche i nostri errori, questo è chiaro, però ci teniamo sempre a fare bene e a onorare ogni competizione.”

Come avete approcciato la partita?

“La partita l’abbiamo iniziata bene. Eravamo dentro il match, con l’atteggiamento giusto. Poi ci siamo un po’ demoralizzati dopo il calcio di rigore, perché è un episodio che ti spezza l’inerzia.”

Dal punto di vista fisico non sembravate al massimo.

“Non eravamo al top fisicamente, si è visto. Però col passare dei minuti siamo cresciuti e il mister, con i cambi, ci ha ridato un po’ di brillantezza e di energia.”

C’è un episodio che può aver cambiato la gara?

“Con l’episodio di Hojlund potevano cambiare tante cose. In partite così gli episodi fanno la differenza, soprattutto quando giochi contro una squadra che difende bene e riparte forte.”

Che messaggio lasci ai tifosi?

“Capisco l’amarezza, perché anche noi la sentiamo. Ma questa squadra è viva. Dobbiamo reagire subito, lavorare sugli errori e tornare a dimostrare chi siamo. Il Napoli non si nasconde.”

Le parole di Pasquale Mazzocchi raccontano un Napoli ferito ma non rassegnato. Tra polemiche arbitrali, difficoltà fisiche e rimpianti per alcuni episodi, resta la consapevolezza di dover trasformare la delusione in spinta. La Coppa Italia è sfumata, ma la stagione azzurra passa ora dalla capacità di reagire con orgoglio, lucidità e fame di riscatto.