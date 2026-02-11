IN EVIDENZA

LE INTERVISTE – Napoli, Conte non fa drammi: “Stiamo andando oltre le nostre potenzialità”

Vincenzo Letizia 11 Febbraio 2026 0 2 min read


Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Como, Antonio Conte analizza il momento del Napoli ai microfoni Mediaset. Tra infortuni, rosa corta, Var e ambizioni ridimensionate, il tecnico azzurro difende il lavoro del gruppo e chiede realismo: la squadra sta già facendo qualcosa di straordinario.

Mister Conte, partiamo dall’arbitraggio. C’è ancora polemica intorno al Var.
«Non andiamo a parlare sempre degli arbitri. In ogni partita c’è qualcuno che si lamenta. Sicuramente non è una buona stagione per gli arbitri e per il Var, questo è evidente. Così come dobbiamo migliorare noi, anche Rocchi deve migliorare la situazione. Ma non voglio che diventi un alibi».
Che sconfitta è stata contro il Como?
«Onore ai ragazzi. Affrontavamo il Como che era in totale organico e con dieci giorni di pausa. Noi, invece, siamo arrivati con tante difficoltà. In più abbiamo perso un altro calciatore come McTominay. I ragazzi vanno solo elogiati».
Lei parla spesso di limiti strutturali della rosa.
«Stiamo andando oltre le nostre potenzialità attuali. Abbiamo poche risorse e non centrano nulla con le ambizioni iniziali. Abbiamo vinto una Supercoppa e dispiace, perché costruisci le annate per fare di più. Ma con questa rosa stiamo già facendo più del dovuto: tutte le squadre farebbero fatica in queste condizioni».

Quanto pesano gli infortuni?
«Tantissimo. Come facciamo a prevedere gli infortuni di Lukaku e Di Lorenzo, così come quello di De Bruyne? O i tempi lunghi di Gilmour? Dobbiamo andare in un santuario e fare una preghiera. Sono infortuni gravi che ti creano danno per tutto l’anno».
E poi ci sono quelli che giocano sempre…
«Esatto. Quando hai fuori tanti calciatori importanti, poi arrivano i problemi per chi non si ferma mai, come Rrahmani e McTominay. Giocano sempre ed è sanguinario. Sono situazioni che non succedono ad altre squadre».
Il mercato ha potuto aiutare solo in parte.
«Con il mercato a costo zero hanno cercato di portare due nuovi per darci una mano, ma non è semplice. Per questo dico che stiamo facendo qualcosa di incredibile quest’anno».
C’è chi continua a parlare di Scudetto. È realistico?

«Ci sono nove punti di distacco e problematiche serie. Noi cerchiamo di ottenere il massimo, ma bisogna essere onesti. Ci sono Inter, Milan, Juventus, Roma e anche il Como stesso che stanno facendo bene. Non possiamo ignorare la realtà».
Un messaggio ai tifosi.
«Complimenti ai tifosi che capiscono le difficoltà e stanno vicini alla squadra. Nonostante tutto, siamo andati vicini alla qualificazione. Questo significa che il gruppo non molla mai».

Antonio Conte non cerca scorciatoie dialettiche né alibi comodi. Il suo Napoli, tra infortuni pesanti, rosa corta e ambizioni da ridimensionare, sta viaggiando oltre i propri limiti strutturali. L’eliminazione in Coppa Italia brucia, ma nelle parole del tecnico emerge una linea chiara: proteggere il gruppo, difendere il lavoro quotidiano e continuare a spremere il massimo possibile da una squadra che, nonostante tutto, resta competitiva. A Napoli, oggi più che mai, la parola chiave è realismo.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

