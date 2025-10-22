È morta Vanesa Callejon, la sorella dell’ex calciatore del Napoli aveva 47 anni: tragico lutto per lo spagnolo

Profondo dolore nel mondo del calcio per la morte di Vanesa Callejon, sorella dell’ex attaccante del Napoli e della Fiorentina, José Maria Callejon. La notizia è stata diffusa dal Marbella Futbol Club, squadra spagnola in cui l’ex azzurro ha chiuso la sua esperienza nel calcio giocato dopo l’esperienza in Serie A e il ritorno in patria con il Granada.

Nel messaggio pubblicato sui social, il club andaluso ha espresso tutta la propria vicinanza alla famiglia Callejon con parole cariche di commozione: “Il Marbella Football Club è profondamente addolorato per la scomparsa di Vanesa Callejón, sorella dei nostri ex giocatori José e Juanmi Callejón. L’organizzazione desidera esprimere le sue condoglianze e il suo sostegno alla famiglia e agli amici in questo momento difficile. RIP”.Il post è stato accompagnato da un’immagine con il logo del club accanto a un nastro nero, simbolo universale di lutto. Non sono ancora note le cause della morte di Vanesa, che aveva 47 anni, essendo nata nel 1978. Era la sorella maggiore dei gemelli José Maria e Juanmi, entrambi calciatori professionisti.

