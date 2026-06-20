NEWS

Alisson Santos, gesto da applausi: regala una villa alla madre

Vincenzo Letizia 20 Giugno 2026 0 1 min read

Un regalo speciale per dire grazie alla persona che lo ha accompagnato in ogni momento della sua crescita. Alisson Santos ha scelto un gesto concreto e carico di significato per dimostrare la propria riconoscenza alla madre.

Un dono nato dal cuore

Durante le vacanze trascorse in Brasile, Alisson Santos ha voluto sorprendere la madre Aldia con un regalo destinato a rimanere impresso nella memoria della famiglia. Il giovane calciatore ha infatti acquistato una villa nella città di Vitória da Conquista, nello Stato di Bahia, consegnandole personalmente le chiavi della nuova abitazione.

L’emozione condivisa sui social

Il momento è stato immortalato in un video pubblicato sui social network. Le immagini mostrano tutta la commozione della madre, sorpresa dal gesto del figlio, e l’intensità di un momento che ha rapidamente raccolto apprezzamenti e messaggi di affetto da parte di tifosi e sostenitori.

Un ringraziamento per anni di sacrifici

Dietro il regalo c’è soprattutto la volontà di ringraziare una figura fondamentale nel percorso umano e professionale del calciatore. Alisson ha sempre riconosciuto il ruolo centrale della madre nella sua crescita, dai primi passi nel calcio fino all’approdo in Europa.
Aldia lo ha sostenuto anche nei momenti più delicati, compreso il trasferimento dal Brasile al Portogallo e successivamente l’adattamento alla nuova realtà lontano da casa.

Un simbolo del suo riscatto

Il gesto assume un significato ancora più profondo considerando il percorso compiuto dal giovane talento negli ultimi anni. La consegna della villa rappresenta infatti una sorta di celebrazione personale del traguardo raggiunto e del cammino che lo ha portato a costruire il proprio futuro nel calcio professionistico.

Con questo dono, Alisson Santos ha voluto trasformare il proprio successo in un segno tangibile di gratitudine. Un gesto semplice nella forma ma enorme nel significato, che racconta il forte legame tra madre e figlio e il valore dei sacrifici condivisi lungo la strada verso il successo.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Napoli, niente da fare: il campione alza bandiera bianca

Fallisce anche l’ultimo tentativo di portarlo almeno in panchina. McTominay non partirà oggi per Bergamo, alza bandiera bianca. Non è stato possibile convocarlo perché lo […]

21 Febbraio 2026 0 9 sec read

Diego Demme (Centrocampista Lipsia): “Mio padre è tifoso del Napoli e ha scelto di chiamarmi come il suo idolo Maradona”

Ai microfoni di Fox Sports ha parlato il centrocampista del Lipsia Diego Demme, che a breve affronterà il Napoli in Europa League: “Mio padre è […]

7 Febbraio 2018 0 15 sec read

Evento principe dell’ estate in Val di Sole: il ritiro precampionato del Napoli

E’ lo sport il grande protagonista dell’estate in val di Sole e l’evento principe sarà ancora una volta il ritiro precampionato del Napoli. La squadra […]

23 Maggio 2014 0 3 min read

Inter-Napoli, quanti intrecci: scambi e furbate da 60 anni, da Amadei a Campagnaro

Intrecci, scambi, dispetti e furbate. Tra Napoli ed Inter i rapporti risalgono nella notte dei tempi e abbondano di episodi curiosi. Cominciarono nel lontano 1950, […]

15 Ottobre 2014 0 3 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui