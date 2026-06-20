CALCIOMERCATO NAPOLI: Manna punta i talenti del Mondiale per l’era Allegri

I tre nomi sul taccuino del diesse azzurro

Mentre il Napoli continua a programmare meticolosamente la prossima stagione sportiva, l’ambiente azzurro resta con il fiato sospeso e l’attenzione concentrata sul definitivo arrivo in panchina di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è ormai il prescelto destinato a raccogliere l’eredità tecnica sulla panchina dei partenopei. L’ufficialità dell’accordo blindato potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, non appena verranno sistemati gli ultimi cavilli burocratici e gli aspetti formali legati al precedente rapporto contrattuale dell’allenatore con il Milan.

Nel frattempo, la dirigenza non perde tempo. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta guardando con una cura e un’attenzione particolari lo svolgimento del Mondiale attualmente in corso di svolgimento in Nord America. La rassegna iridata si sta rivelando la vetrina perfetta per confermare le ottime sensazioni già avute durante la scorsa stagione su alcuni profili finiti sul taccuino del DS. Prestazioni d’alto livello che starebbero spingendo definitivamente il club azzurro a tentare l’affondo.

Rivoluzione in porta e scommesse sulla trequarti

Il primo nodo da sciogliere riguarda la difesa della porta partenopea. Con il futuro di Vanja Milinkovic-Savic e Alex Meret che appare decisamente in bilico – dato che entrambi i portieri non sembrano riscuotere il totale gradimento tecnico da parte del futuro mister Allegri –, il nome preferito dalla dirigenza resta quello di Matej Kovar. L’estremo difensore del PSV Eindhoven e della nazionale ceca è da tempo sotto la lente d’ingrandimento del club.

Salendo a centrocampo, i radar azzurri puntano dritti in Svizzera. Piace moltissimo Johan Manzambi (nella foto), centrocampista di rottura e inserimento classe 2005, vero e proprio trascinatore del Friburgo in una storica annata culminata con la finale di Europa League raggiunta dai tedeschi. Il giovane elvetico sta ribadendo in Coppa del Mondo le grandi qualità già mostrate in Bundesliga, spingendo il Napoli a muoversi in anticipo per superare una concorrenza europea che si preannuncia agguerrita.

Infine, l’intuizione dal sapore di scommessa pura porta dritta in Messico. Gli scout e gli occhi di Manna si sono posati sul più giovane calciatore presente all’interno della competizione mondiale tra i 1248 convocati complessivi: si tratta del diciassettenne Gil Mora, gioiello di proprietà del Tijuana. Considerato dagli addetti ai lavori un talento fuori dal comune, ha attirato i radar di diversi club del vecchio continente. I contatti con l’entourage del ragazzo sono già avviati, anche se per il Napoli un eventuale affondo rappresenterebbe un investimento tanto affascinante quanto strutturalmente complesso.



La strategia del Napoli per il nuovo ciclo guidato da Massimiliano Allegri appare chiara: affiancare all’esperienza tattica del tecnico la freschezza di profili internazionali emergenti. Se Kovar rappresenta una garanzia di modernità tra i pali e Manzambi una diga futuribile per la linea mediana, il nome di Gil Mora accende la fantasia della piazza. L’abilità di Giovanni Manna risiederà nel chiudere le trattative chiave prima che la rassegna in Nord America faccia lievitare ulteriormente le valutazioni di mercato. Il calciomercato azzurro è già entrato nella sua fase più calda.