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Champions League 2026/2027: la guida completa al sorteggio della fase campionato

Vincenzo Letizia 20 Giugno 2026 0 2 min read

Criteri software, accoppiamenti blindati e il cammino del Napoli: tutto quello che c’è da sapere in vista dell’urna di fine agosto.

La marcia di avvicinamento alla UEFA Champions League 2026/2027 entra nel vivo. Con la certezza della qualificazione aritmetica del Napoli, la macchina organizzativa continentale scalda i motori in vista del sorteggio ufficiale della fase campionato, in programma il prossimo 27 agosto. Un’edizione che consolida la formula a girone unico con 36 partecipanti pronte a darsi battaglia.

Come si svolge il sorteggio: il fattore software

La composizione del tabellone manterrà la struttura tecnologica introdotta di recente. Le 36 squadre partecipanti verranno suddivise in quattro fasce di merito da nove club ciascuna, determinate rigorosamente dal ranking per coefficienti UEFA. Unica eccezione prestabilita riguarda i campioni in carica della UEFA Champions League, ai quali è garantito di diritto lo status di testa di serie nella prima fascia.
La procedura d’estrazione mixerà la tradizione delle urne alla velocità degli algoritmi digitali. Sul palco verrà estratta fisicamente una pallina dall’urna della prima fascia per individuare la squadra; immediatamente dopo, il software automatizzato subentrerà per assegnare alla compagine estratta i suoi otto avversari diversi, definendo al contempo quali partite saranno disputate in casa e quali in trasferta.

I paletti del regolamento e le restrizioni per federazione

L’algoritmo non agirà in modo totalmente causale, ma sarà vincolato da rigidi criteri geometrici volti a preservare l’equità sportiva. Ciascun club riceverà due avversari da ognuna delle quattro fasce complessive, giocando una partita in casa e una in trasferta contro le squadre di ciascuna fascia.
I vincoli principali stabiliti dalla UEFA per questa fase sono essenzialmente due:

  • Chiusura interna: Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro.
  • Tetto massimo per nazione: Non si potranno affrontare più di due avversari appartenenti alla stessa federazione.
    Questa identica combinazione algoritmica verrà ripetuta in successione per tutte le altre squadre fino a quando non saranno stati sorteggiati tutti gli accoppiamenti.

Il calendario ufficiale della competizione

Subito dopo il sorteggio del 27 agosto, i club conosceranno la distribuzione esatta dei propri impegni. La fase campionato si svilupperà lungo otto giornate complessive, dilatando il calendario tradizionale fino al mese di gennaio.

 

Il format a 36 squadre non lascia spazio a calcoli speculativi. Dover affrontare due top club della prima fascia e, contemporaneamente, non poter sottovalutare le insidie delle retrovie costringerà squadre come il Napoli a una gestione impeccabile delle forze sin da settembre. L’introduzione del software riduce i tempi fisici della cerimonia, ma aumenta la tensione: in pochi secondi si decide un intero blocco di otto mesi di impegni europei. La volata verso la finale del 5 giugno 2027 è ufficialmente lanciata.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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