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Rinnovi pesanti pronti per Allegri

Vincenzo Letizia 20 Giugno 2026 0 2 min read

Max ripartirà dalle certezze e dall’esperienza a centrocampo

In attesa che il mercato in entrata s’accenda, Allegri si ritroverà anche qualche acquisto fatto in casa. Non volti nuovi, ma conferme pesanti. Giocatori che avrebbero mercato ed estimatori in Italia e all’estero, ma che il Napoli vuole trattenere per dare continuità a un ciclo vincente. È il caso di Stanislav Lobotka, Antonio Vergara e Frank Anguissa, tre situazioni differenti ma accomunate dalla stessa filosofia: rafforzare la squadra partendo dalle proprie certezze a centrocampo.

Lobo da blindare

Il primo nome è inevitabilmente quello di Lobotka. Lo slovacco ha un contratto fino al 2027 e il Napoli dispone già di un’opzione per prolungarlo di un’ulteriore stagione. Nonostante questo, l’idea del club è quella di ragionare su un nuovo accordo che possa estendere il legame fino al 2029. A 31 anni Lobo continua a essere uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa e resta il regista che ha guidato il Napoli verso due scudetti ottenuti con due filosofie diverse, quella di Spalletti e quella di Conte. La clausola da 25 milioni di euro valida per l’estero continua a esistere, ma a Castel Volturno la volontà è chiara: allontanare ogni tentazione e consegnare ad Allegri uno dei leader tecnici della squadra.

Il talento Vergara

Un altro rinnovo strategico riguarda Antonio Vergara. Il centrocampista offensivo, frenato da una lesione al piede proprio quando stava attraversando il momento migliore della sua carriera, resta uno su cui il club vuole ancora puntare, convinto di non aver visto ancora tutto il suo potenziale. Nelle scorse settimane il Como di Fabregas e il Tottenham di De Zerbi avevano manifestato interesse, ma il Napoli non ha mai preso in considerazione l’idea di venderlo.
Il rinnovo fino al 2030, annunciato nell’ottobre scorso, arrivò ancor prima della sua esplosione. Le diciannove presenze e i tre gol segnati tra campionato e coppe hanno dimostrato che il Napoli ci aveva visto lungo. Poi, gli eventi hanno fatto il resto e Antonio ha saputo sfruttare al massimo l’occasione che gli si è presentata durante la stagione.

Certezza Anguissa

Diverso il discorso per Anguissa. Il Napoli ha già esercitato l’opzione che ha portato la scadenza del contratto al 2027, mettendosi al riparo dal rischio di perderlo quest’estate a parametro zero. Il camerunese partirà regolarmente per il ritiro e inizierà la stagione a Dimaro con Allegri. Poi si tireranno le somme.
Frank resta un protagonista degli ultimi anni e uno degli uomini simbolo dei successi recenti. Soltanto un’offerta ritenuta davvero importante potrebbe cambiare gli scenari. Fino ad allora, il Napoli continuerà a considerarlo parte integrante del progetto. Perché prima ancora dei colpi di mercato, ci sono le fondamenta da conservare.

Fonte: Corriere dello Sport

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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