LE INTERVISTE – Milan, Theo Hernandez: “Molto felice per la vittoria. Scudetto? Pensiamo a giovedì”

Il terzino del Milan Theo Hernandez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro il Napoli, vinto grazie a un suo gol.

Vittoria importantissima: quanto sei felice?

“Molto felice. Sapevamo che era una partita molto difficile, il Napoli è una squadra tosta. Abbiamo lavorato bene e per quello abbiamo vinto”.

Vi è scattato qualcosa?

“Abbiamo avuto un periodo complicato, ma abbiamo lavorato tutti i giorni e grazie a questo vinciamo le partite”.

Quarto gol in campionato: avevate preparato l’azione dell’1-0?

“Non avevamo preparato niente. Io faccio il mio lavoro, far felici i tifosi e la squadra”.

Con chi ce l’avevi al momento dell’esultanza?

“Con nessuno. Io parlo sul campo: ci sono partite in cui non sono stato molto bravo, ma grazie al lavoro faccio bene”.

Leao come vive la mancanza del gol?

“Sappiamo che è un giocatore incredibile. A volte non fa gol ma fa assist, il lavoro che fa sul campo è incredibile e siamo felici così”.

Milan ancora in corsa per lo scudetto?

“Noi facciamo il nostro lavoro. Quando arriva la partita con l’Inter lavoreremo per vincerla, ore pensiamo a giovedì”.

