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Juventus, Carnevali riapre le porte a Vlahovic: in quota (a 3,50) è concreto il matrimonio-bis

Vincenzo Letizia 9 Luglio 2026 0 45 sec read

ROMA – Giovanni Carnevali riapre le porte a Dusan Vlahovic e all’improvviso il serbo si riavvicina alla Juventus. Contatti formali ancora non ce ne sono stati (sono previsti nei prossimi giorni), ma il nuovo amministratore delegato bianconero, nelle scorse ore, ha riaperto le porte al centravanti. Rispetto alle condizioni che hanno portato al mancato rinnovo (su tutti, il rapporto con Comolli) la situazione è in parte cambiata, e quindi i margini per tornare a parlare e provare a trovare una quadra dal punto di vista economico (altro grande tema) ci sono. Come riporta Agipronews, ne sono convinti anche i betting analyst di Goldbet Planetwin365, secondo cui proprio la Juve, a quota 3,50, è la destinazione più probabile del serbo. Prove di matrimonio-bis che in questo momento allontanano altre possibilità: ad esempio, in pochi giorni si è raddoppiata (da 4,00 a 8,00) la quota di un futuro di Vlahovic a Napoli, con Tottenham (a 12,00) e Barcellona (a 15,00) ormai defilate.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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