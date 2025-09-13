BREVI

Serie A, Cagliari-Parma 2-0

Vincenzo Letizia 13 Settembre 2025 0 24 sec read

Nel primo anticipo della terza giornata di Serie A il Cagliari batte 2-0 il Parma ed è un risultato importantissimo in chiave salvezza per la formazione di mister Fabio Pisacane. Decidono i gol di Mina (colpo di testa da due passi dopo una papera di Suzuki) e di Felici (appena entrato, dopo un palo di Adopo e dopo una percussione personale splendida del giovane Palestra). Il Parma si ferma alla traversa clamorosa di Oristanio e al gol annullato nel finale a Cutrone.

