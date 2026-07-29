Calciomercato Milan, Leao non è l’unico in uscita: per i bookie anche Fofana e Tomori a rischio cessione

ROMA – Non c’è solo Rafael Leao (che ha appena raggiunto i compagni in ritiro) sulla lista dei possibili partenti in casa Milan. I rossoneri, infatti, sono pronti a valutare la cessione di altri giocatori per finanziare il mercato in entrata. Come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Betflag e William Hill potrebbe lasciare Milanello Youssouf Fofana, al centro delle voci di mercato e la cui cessione è proposta tra quota 1,65 e 1,80. Non è certo di rimanere nemmeno Fikayo Tomori, dato per partente a 1,85. Nelle ultime ore, poi, in casa Milan ha fatto rumore il comportamento di Mike Maignan sui social: un caso (quello delle foto e dei riferimenti al Milan cancellati) che sembra essere subito rientrato, tanto che un’ipotetica cessione del portiere e capitano rossonero si gioca a quota alta, a 5,00.