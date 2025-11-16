IN EVIDENZA

LE SCOMMESSE – Il DIR centra la ‘Perfect Day’: due multiple vincenti portano al Jackpout i lettori di PianetAzzurro.it

Redazione 16 Novembre 2025 0 1 min read

Dal Gol audace della Lettonia all’Over Italia-Norvegia: l’Analisi infallibile raddoppia la Festa

La “Giornata Trionfale” promessa si è trasformata in una vera e propria impresa per il DIR, l’esperto di pronostici che continua a dimostrare una maestria unica nel leggere gli eventi sportivi. Dopo la vincita di ieri, il DIR ha centrato due multiple fondamentali anche oggi, garantendo l’ennesima vincita ai fedelissimi lettori di PianetAzzurro.it.

L’analisi chirurgica delle quote, focalizzata su un mix di partite decisive delle Qualificazioni Mondiali e incontri di Serie C, ha costruito due schedine dal valore moltiplicatore altissimo.

Multipla 1: L’Audacia Paga a Quota 2,55

La prima scommessa vincente della giornata ha dimostrato che non c’è timore nell’affrontare anche i pronostici più complessi, purché supportati da dati solidi. Il colpo di genio è arrivato dal match Serbia – Lettonia con l’incredibile successo del “Segna Gol Squadra Ospite: Segna” bancato a una strepitosa quota 2,55.

A completare la multipla:

  • Italia – Norvegia: Under/Over (2.50): Over (Quota 1,62)
  • Ucraina – Islanda: Draw no bet: 1 DNB (Quota 1,35)
  • Lecco – Pro Patria (Serie C): U/O Casa 1°T (0.50): Over (Quota 1,90)
  • L.R. Vicenza – Renate (Serie C): Under/Over Primo Tempo (0.50): Over (Quota 1,52)

Multipla 2: La Solidità delle Nazionali e la Cassa Veloce

Non sazio del primo successo, il DIR ha rincarato la dose con una seconda multipla, giocata in anticipo alle 14:55, basata esclusivamente sui match delle Qualificazioni Mondiali, unendo pronostici ‘sicuri’ a quote interessanti.

  • Portogallo – Armenia: 1X2 Primo Tempo: 1 (Quota 1,25) – L’avvio di gara subito indirizzato.
  • Ucraina – Islanda: MultiGol 1-3 Casa: 1-2-3 (Quota 1,30)
  • Italia – Norvegia: Under/Over (2.50): Over (Quota 1,65) – Il secondo Over centrato sulla stessa partita, confermando l’ottima lettura del match.
  • Ungheria – Irlanda: Away No Bet: 1 (Quota 1,50)

Due schedine vincenti nell’arco di poche ore hanno generato un moltiplicatore complessivo che ha trasformato la domenica sportiva in una vera pioggia di denaro per chi ha seguito i consigli del DIR.

“Non è fortuna, è analisi. Vedere i nostri lettori vincere grazie al lavoro certosino del DIR è la nostra più grande soddisfazione. La giornata di oggi è un monito: la costanza e la qualità pagano sempre,” la nota di commento dalla redazione di PianetAzzurro.it.

Commenti
Tags :

Redazione

View More Posts

Prova di maturità fallita, un Napoli impalpabile annientato al Barbera

Stavolta la prova di maturità si chiamava Palermo ed era l’ ennesima … Ma il Napoli contro una squadra non certo irresistibile e i cui […]

14 Febbraio 2015 0 1 min read

Nations League, sarà Italia-Germania ai quarti di finale: chi passa trova Portogallo o Danimarca

L’Italia affronterà la Germania nei quarti di finale di Nations League in una doppia sfida andata e ritorno. Gli Azzurri di Spalletti, che hanno chiuso il proprio girone al secondo […]

22 Novembre 2024 0 1 min read

EDITORIALE PREPARTITA – Stasera, grossa occasione per gli azzurri di allungare il vantaggio sulla Dea e sulle altre big

Editoriale prepartita Napoli vs Verona. In virtù dei pareggi registratisi negli anticipi del sabato di serie A, stasera il Napoli ha un’occasione ghiotta, in caso […]

12 Gennaio 2025 0 1 min read

Sarri: “Parlo solo del Genoa, se no mi alzo e me ne vado! Juve? Farò causa al giornale!”

Ecco le parole di Sarri in conferenza stampa, in vista del match di domani contro il Genoa. L’allenatore del Napoli ha voluto solo parlare della […]

9 Febbraio 2017 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui