LE SCOMMESSE – Il DIR centra la ‘Perfect Day’: due multiple vincenti portano al Jackpout i lettori di PianetAzzurro.it

Dal Gol audace della Lettonia all’Over Italia-Norvegia: l’Analisi infallibile raddoppia la Festa

La “Giornata Trionfale” promessa si è trasformata in una vera e propria impresa per il DIR, l’esperto di pronostici che continua a dimostrare una maestria unica nel leggere gli eventi sportivi. Dopo la vincita di ieri, il DIR ha centrato due multiple fondamentali anche oggi, garantendo l’ennesima vincita ai fedelissimi lettori di PianetAzzurro.it.

L’analisi chirurgica delle quote, focalizzata su un mix di partite decisive delle Qualificazioni Mondiali e incontri di Serie C, ha costruito due schedine dal valore moltiplicatore altissimo.

Multipla 1: L’Audacia Paga a Quota 2,55

La prima scommessa vincente della giornata ha dimostrato che non c’è timore nell’affrontare anche i pronostici più complessi, purché supportati da dati solidi. Il colpo di genio è arrivato dal match Serbia – Lettonia con l’incredibile successo del “Segna Gol Squadra Ospite: Segna” bancato a una strepitosa quota 2,55.

A completare la multipla:

Italia – Norvegia: Under/Over (2.50): Over (Quota 1,62)

Ucraina – Islanda: Draw no bet: 1 DNB (Quota 1,35)

Lecco – Pro Patria (Serie C): U/O Casa 1°T (0.50): Over (Quota 1,90)

L.R. Vicenza – Renate (Serie C): Under/Over Primo Tempo (0.50): Over (Quota 1,52)

Multipla 2: La Solidità delle Nazionali e la Cassa Veloce

Non sazio del primo successo, il DIR ha rincarato la dose con una seconda multipla, giocata in anticipo alle 14:55, basata esclusivamente sui match delle Qualificazioni Mondiali, unendo pronostici ‘sicuri’ a quote interessanti.

Portogallo – Armenia: 1X2 Primo Tempo: 1 (Quota 1,25) – L'avvio di gara subito indirizzato.

Ucraina – Islanda: MultiGol 1-3 Casa: 1-2-3 (Quota 1,30)

Italia – Norvegia: Under/Over (2.50): Over (Quota 1,65) – Il secondo Over centrato sulla stessa partita, confermando l'ottima lettura del match.

Ungheria – Irlanda: Away No Bet: 1 (Quota 1,50)

Due schedine vincenti nell’arco di poche ore hanno generato un moltiplicatore complessivo che ha trasformato la domenica sportiva in una vera pioggia di denaro per chi ha seguito i consigli del DIR.