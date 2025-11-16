TENNIS – Jannik Sinner supera Carlos Alcaraz 7-6, 7-5 e conquista le ATP Finals 2025 a Torino

La finale delle ATP Finals 2025 a Torino ha incoronato ancora una volta Jannik Sinner. L’azzurro, numero 2 del mondo, ha messo a segno una prestazione di alto livello, battendo il numero 1 Carlos Alcaraz in due set con il punteggio di 7-6, 7-5.

Nel primo set, Sinner è rimasto attaccato al grande rivale nei momenti chiave, portando la frazione al tie-break e chiudendolo con autorità. Il secondo set ha visto ancora equilibrio sino al 3-3, poi l’italiano ha piazzato il contro-break decisivo e non ha più sorriso Alcaraz.

Con questo successo, Sinner difende il titolo conquistato dodici mesi fa a Torino, consolidando il suo status sul cemento indoor e giungendo al 24° successo in carriera. Per Alcaraz, nonostante una stagione eccellente e un numero 1 mondiale meritatissimo, è ancora mancato il salto definitivo nel torneo che chiude la stagione per i migliori otto.

La rivalità tra questi due talenti del tennis contemporaneo continua dunque a dare spettacolo, e oggi Sinner ha alzato ancora l’asticella.