TENNIS – Jannik Sinner supera Carlos Alcaraz 7-6, 7-5 e conquista le ATP Finals 2025 a Torino

Vincenzo Letizia 16 Novembre 2025 0 48 sec read

La finale delle ATP Finals 2025 a Torino ha incoronato ancora una volta Jannik Sinner. L’azzurro, numero 2 del mondo, ha messo a segno una prestazione di alto livello, battendo il numero 1 Carlos Alcaraz in due set con il punteggio di 7-6, 7-5.
Nel primo set, Sinner è rimasto attaccato al grande rivale nei momenti chiave, portando la frazione al tie-break e chiudendolo con autorità.  Il secondo set ha visto ancora equilibrio sino al 3-3, poi l’italiano ha piazzato il contro-break decisivo e non ha più sorriso Alcaraz.
Con questo successo, Sinner difende il titolo conquistato dodici mesi fa a Torino, consolidando il suo status sul cemento indoor e giungendo al 24° successo in carriera.  Per Alcaraz, nonostante una stagione eccellente e un numero 1 mondiale meritatissimo, è ancora mancato il salto definitivo nel torneo che chiude la stagione per i migliori otto.
La rivalità tra questi due talenti del tennis contemporaneo continua dunque a dare spettacolo, e oggi Sinner ha alzato ancora l’asticella.

 

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

