NewsMix24

QUALIFICAZIONI MONDIALI: le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia

Vincenzo Letizia 16 Novembre 2025 0 27 sec read

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia, match valido per l’ultima giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali del 2026. Presenti dal 1′ gli azzurri Di Lorenzo e Politano.

ITALIA (3-5-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. All. Gattuso

Panchina: Vicario, Carnesecchi, Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso, Ricci, Cristante, Orsolini, Raspadori, Scamacca, Zaccagni.

NORVEGIA (4-4-2) – Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. All. Solbakken

Panchina: Dyngeland, Tangvk, Ostigard, Bjorkan, Pedersen, Langas, Thorsby, Arnstad, Aasgaard, Schjelderup, Larsen, Bobb.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

LA SCOMMESSA – La Champions ci regala gol e una bella vincita

Ve l’avevamo anticipato che sarebbe stata una serata di Champions pirotecnica. Una serata da sogno per gli amanti del calcio e, soprattutto, per chi ama […]

22 Ottobre 2025 0 52 sec read

De Laurentiis: “Le Nazionali ci sfasciano i calciatori, non si può andare avanti così”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, interviene a “Motore Italia” esprimendo grande entusiasmo per la scelta del Golfo di Napoli come sede della 38ª Louis […]

14 Novembre 2025 0 2 min read

Napoli-Inter, Di Lorenzo: «Le grandi squadre cadono ma sanno come rialzarsi»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima della sfida contro il Inter. “Sicuramente stiamo cercando di fare […]

25 Ottobre 2025 0 28 sec read

Lutto in casa Hellas Verona: morto l’ex capitano Paolo Sirena

L’Hellas Verona “esprime profondo cordoglio per la scomparsa del capitano e difensore gialloblù dal 1969 al 1977, Paolo Sirena. Il Club si stringe intorno alla […]

28 Giugno 2025 0 9 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui