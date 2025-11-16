QUALIFICAZIONI MONDIALI: le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia, match valido per l’ultima giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali del 2026. Presenti dal 1′ gli azzurri Di Lorenzo e Politano.
ITALIA (3-5-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. All. Gattuso
Panchina: Vicario, Carnesecchi, Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso, Ricci, Cristante, Orsolini, Raspadori, Scamacca, Zaccagni.
NORVEGIA (4-4-2) – Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. All. Solbakken
Panchina: Dyngeland, Tangvk, Ostigard, Bjorkan, Pedersen, Langas, Thorsby, Arnstad, Aasgaard, Schjelderup, Larsen, Bobb.