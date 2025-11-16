LA SCOMMESSA

LA SCOMMESSA – Qualificazioni Mondiali: Italia Over e Portogallo 1 Primo Tempo, l’analisi della Multipla del 16 Novembre

Vincenzo Letizia 16 Novembre 2025 0 1 min read

Una nuova giornata di Qualificazioni Mondiali infiamma il palinsesto del calcio europeo. Nel turno del 16 novembre 2025 puntiamo su un poker di sfide che possono essere trasformate in una potenziale schedina vincente. Analizziamo le partite in base ai pronostici selezionati nel tuo scontrino.

Quota complessiva 4!

    Le Partite al Microscopio

    1. Portogallo – Armenia (Ore 15:00)

    • Pronostico in Schedina: 1X2 Primo Tempo: 1
    • Quota: 1.25

    La nazionale lusitana, nettamente favorita, affronta l’Armenia con l’obiettivo di chiudere la pratica già nei primi 45 minuti. Il pronostico “1 Primo Tempo” riflette la previsione di un avvio prepotente del Portogallo, desideroso di indirizzare subito la gara contro un avversario sulla carta inferiore. L’eventuale vantaggio all’intervallo è il risultato più atteso in partite con un divario tecnico così marcato.

    2. Ucraina – Islanda (Ore 18:00)

    • Pronostico in Schedina: MultiGol 1-3 Casa: 1-2-3
    • Quota: 1.30

    Il pronostico “MultiGol 1-3 Casa” scommette sul numero di gol che l’Ucraina segnerà nell’arco dei 90 minuti. Si prevede che la squadra di casa metta a segno almeno 1, ma non più di 3 reti contro l’Islanda. Questo tipo di giocata è prudente e tiene conto sia della capacità offensiva dell’Ucraina che di una possibile reazione o resistenza dell’Islanda. Il risultato atteso è un successo ucraino con un punteggio come 1-0, 2-0, 2-1, 3-0 o 3-1.

    3. Italia – Norvegia (Ore 20:45)

    • Pronostico in Schedina: Under/Over (2.50): Over
    • Quota: 1.65

    Il big match serale vede gli Azzurri sfidare la Norvegia, una gara relativamente cruciale per le qualificazioni. Il pronostico “Over 2.50” punta su una partita aperta e ricca di gol, con almeno tre reti totali (3, 4, 5, ecc.). l’Italia per qualificarsi direttamente al Mondiale dovrebbe segnare almeno 9 gol! Impossibile, comunque ci si aspetta un incontro spettacolare, con le due squadre che si affronteranno a viso aperto.

    4. Ungheria – Irlanda (Ore 15:00)

    • Pronostico in Schedina: Away No Bet: 1
    • Quota: 1.50

    La giocata “Away No Bet: 1” (che significa Vittoria Ungheria, in caso di vittoria della squadra odpite la scommessa è rimborsata) è una scelta cauta che privilegia l’Ungheria come vincente, ma copre l’esito del 2, restituendo l’importo giocato in quel caso. L’Ungheria gioca in casa e, in un girone equilibrato, cerca punti fondamentali. La solidità dei Magiari unita al fattore campo suggerisce un esito a loro favore, ma la formula “No Bet” riconosce la potenziale insidia dell’Irlanda.

    Ricordati sempre che le scommesse sono vietate ai minori e possono causare dipendenza patologica.

    Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

