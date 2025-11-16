Napoli falcidiato dagli infortuni: l’allarme di Febbrari e il nodo preparazione

Il Napoli continua a fare la conta degli indisponibili, e l’emergenza infortuni che sta condizionando il lavoro di Antonio Conte è diventata ormai un tema centrale del dibattito. A puntare il faro sulle cause del problema è Gigi Febbrari, ex preparatore atletico del club ai tempi di Edy Reja, intervistato da Il Mattino, che ha offerto una lettura lucida e diretta della situazione.

Secondo Febbrari, il nodo principale non è la condizione fisica in sé, ma la struttura del calendario moderno, denso di partite, viaggi e sollecitazioni costanti:

“Gli infortunati sono un problema serio e si capisce troppo poco di quello che sta succedendo. Di sicuro c’è un problema legato agli impegni ravvicinati. I muscoli dei calciatori non possono reggere tanto stress”, ha spiegato.

Un quadro che fa eco alle difficoltà che molte big europee stanno affrontando, con rose messe a dura prova e staff tecnici costretti a rivedere piani di lavoro già programmati. Per Febbrari, infatti, non basta affidarsi a protocolli consolidati: serve flessibilità, capacità di cambiare strada in corsa.

L’ex preparatore ha raccontato episodi personali emblematici:

“Mi sono capitate stagioni nelle quali non avevo nemmeno un infortunato, e magari la stagione dopo, seguendo lo stesso metodo, si facevano male tutti anche solo guardandoli. Bisogna testare, cambiare, non adagiarsi”.

Un monito chiaro: la metodologia da sola non basta, va adattata, cucita su misura gara dopo gara, gruppo dopo gruppo.

Febbrari chiude con una riflessione che suona quasi come un consiglio per Conte e il suo staff:

“Le cose cambiano e non si può prevedere come evolvono. Ok i protocolli, ma poi è il campo a darti le risposte definitive”.

In un momento in cui il Napoli cerca risposte e continuità, le sue parole assumono il peso di un’esperienza maturata sul campo. Per gli azzurri, la sfida non è soltanto tecnica o tattica: è una corsa contro il tempo e contro gli infortuni, per non perdere terreno mentre il calendario continua a correre.