Altafini duro sul Maradona: “È un semicesso”. San Siro modello, De Laurentiis rilancia il nuovo stadio

Vincenzo Letizia 16 Novembre 2025

 

Le parole possono pesare come macigni. Quelle di José Altafini, poi, fanno ancora rumore. L’ex fuoriclasse, sempre schietto e mai timoroso di esporsi, ha definito lo stadio Diego Armando Maradona “un semicesso”, dando sorprendentemente ragione ad Aurelio De Laurentiis. Dichiarazioni forti, che arrivano in un momento in cui il dibattito sul futuro dell’impianto napoletano è tornato incandescente.

Altafini ha elogiato San Siro definendolo “lo stadio più bello al mondo”, un tempio del calcio che – nonostante l’età e le polemiche legate alla sua possibile demolizione – continua a offrire una vicinanza al campo e un impatto emotivo difficilmente replicabili. È qui che l’ex attaccante ha tracciato la linea del confronto: il Maradona, a suo dire, non regge il paragone. Pubblico distante, visibilità non ideale, problemi cronici al terreno di gioco. E soprattutto un impianto che, secondo lui, non riflette l’importanza di una piazza come Napoli.

Le sue dichiarazioni hanno inevitabilmente riaperto il dossier stadio, un tema sul quale De Laurentiis non ha mai smesso di battersi. Il presidente azzurro lo ha detto, urlato, ribadito a ogni occasione: il Maradona, così com’è, frena la crescita del club. Struttura vecchia, pista d’atletica, spazi obsoleti, gestione complessa. Una situazione che ADL giudica incompatibile con il calcio moderno, dove ricavi, hospitality, servizi e appeal internazionale sono parte integrante del progetto sportivo.

Non è un caso che il patron abbia rilanciato di recente l’idea di un nuovo stadio di proprietà, moderno, funzionale, costruito “in città e non altrove”. Un sogno complicato, tra vincoli urbanistici, politica locale e resistenze storiche, ma che oggi – anche grazie all’eco delle parole di Altafini – sembra tornato al centro della discussione.

La verità è che Napoli merita un impianto all’altezza della sua passione. E se l’ex attaccante ha usato toni duri, l’obiettivo resta uno: spingere la società e le istituzioni a guardare avanti. Perché il Maradona è storia, ma il futuro, nel calcio, si costruisce anche con cemento, acciaio e visione.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all'informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

