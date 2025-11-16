NEWS

Napoli, tra la preoccupazione per Hojlund e l’ottimismo per Lukaku: Conte osserva e spera

Vincenzo Letizia 16 Novembre 2025 0 1 min read

Per qualche minuto, ieri, il cuore dei tifosi del Napoli ha rischiato davvero un sussulto. La Gazzetta dello Sport ha infatti riportato l’assenza improvvisa di Rasmus Hojlund dalla sfida tra Danimarca e Bielorussia: niente panchina, niente distinta, solo un’assenza improvvisa che — visti i tempi — ha fatto scattare l’allarme dalle parti di Castel Volturno.
In realtà, come spiegato dal quotidiano, il giovane attaccante ha soltanto accusato un leggero stato influenzale, nulla che riguardi infortuni o ricadute fisiche. Solo un malessere passeggero, sufficiente però a tenerlo fuori da un match ufficiale. Il ritorno è previsto già martedì, in una partita speciale contro la Scozia dell’amico e compagno di squadra Scott McTominay. Una rassicurazione importante per Antonio Conte, che vede in Hojlund un elemento sempre più centrale nel suo progetto tecnico.

Allo stesso tempo, a Castel Volturno si respira un’aria quasi opposta, fatta di ottimismo crescente. Il motivo è Romelu Lukaku, impegnato in una corsa contro il tempo per anticipare il proprio rientro. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il belga sta lavorando senza sosta: mentre il resto della squadra ha osservato un paio di giorni di riposo, lui ha scelto di restare al centro sportivo, allenandosi in solitaria anche nel weekend.
L’obiettivo è ambizioso: essere già convocabile per Roma-Napoli del 30 novembre, una data carica di significato, visto il suo passato giallorosso. Conte lo considera fondamentale non solo per il peso tecnico e realizzativo, ma anche per l’equilibrio mentale e tattico del gruppo. Lukaku ha optato per una terapia conservativa, accelerando i tempi ma senza forzare oltre il necessario — consapevole che un rientro mal gestito potrebbe esporlo a una recidiva.

Tra il sollievo per Hojlund e la determinazione di Big Rom, il Napoli si avvicina dunque alle prossime settimane con un misto di prudenza e speranza. Due centravanti, due situazioni differenti, un’unica certezza: Conte ha bisogno di entrambi per ritrovare continuità, gol e identità.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Ciro Troise: “Sposo in pieno il concetto di Sarri: questo mercato non cambia gli obiettivi d’inizio anno”

CIRO TROISE, direttore del sito IamNaples.it: “Sul mercato il Napoli ha fatto quello che può, ma poteva anche fare di più. Il mercato non ha […]

2 Febbraio 2016 0 51 sec read

Gli interventi di Antonio Giordano, Oscar Damiani e Mario Fabbroni a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista. “Ricusare gli arbitri non si può più. Mazzoleni in Napoli-Cagliari […]

4 Maggio 2021 0 2 min read

Napoli, effettuati nuovi tamponi: ora il club azzurro si prepara al ritiro

I calciatori del Napoli si sono sottoposti questa mattina al tampone per il covid19. Il test è stato effettuato dalla Asl in quanto si tratta […]

5 Ottobre 2020 0 29 sec read

Marcello Carli (Pres. Empoli): “Carli: “Sarri sarà accolto bene. Non va messo in discussione. Saponara? Il Napoli lo voleva a tutti i costi”

Marcello Carli, direttore sportivo dell’Empoli, parla ai microfoni di Marte Sport Live: “L’accoglienza nei confronti di Sarri e del suo staff sarà molto affettuosa. Ritroviamo […]

10 Settembre 2015 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui