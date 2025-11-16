Napoli, tra la preoccupazione per Hojlund e l’ottimismo per Lukaku: Conte osserva e spera

Per qualche minuto, ieri, il cuore dei tifosi del Napoli ha rischiato davvero un sussulto. La Gazzetta dello Sport ha infatti riportato l’assenza improvvisa di Rasmus Hojlund dalla sfida tra Danimarca e Bielorussia: niente panchina, niente distinta, solo un’assenza improvvisa che — visti i tempi — ha fatto scattare l’allarme dalle parti di Castel Volturno.

In realtà, come spiegato dal quotidiano, il giovane attaccante ha soltanto accusato un leggero stato influenzale, nulla che riguardi infortuni o ricadute fisiche. Solo un malessere passeggero, sufficiente però a tenerlo fuori da un match ufficiale. Il ritorno è previsto già martedì, in una partita speciale contro la Scozia dell’amico e compagno di squadra Scott McTominay. Una rassicurazione importante per Antonio Conte, che vede in Hojlund un elemento sempre più centrale nel suo progetto tecnico.

Allo stesso tempo, a Castel Volturno si respira un’aria quasi opposta, fatta di ottimismo crescente. Il motivo è Romelu Lukaku, impegnato in una corsa contro il tempo per anticipare il proprio rientro. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il belga sta lavorando senza sosta: mentre il resto della squadra ha osservato un paio di giorni di riposo, lui ha scelto di restare al centro sportivo, allenandosi in solitaria anche nel weekend.

L’obiettivo è ambizioso: essere già convocabile per Roma-Napoli del 30 novembre, una data carica di significato, visto il suo passato giallorosso. Conte lo considera fondamentale non solo per il peso tecnico e realizzativo, ma anche per l’equilibrio mentale e tattico del gruppo. Lukaku ha optato per una terapia conservativa, accelerando i tempi ma senza forzare oltre il necessario — consapevole che un rientro mal gestito potrebbe esporlo a una recidiva.

Tra il sollievo per Hojlund e la determinazione di Big Rom, il Napoli si avvicina dunque alle prossime settimane con un misto di prudenza e speranza. Due centravanti, due situazioni differenti, un’unica certezza: Conte ha bisogno di entrambi per ritrovare continuità, gol e identità.