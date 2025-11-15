LA SCOMMESSA: poker in cassa con la Multipla X4 vincente!

IN EVIDENZA

Ancora una vincita che ci porta dritti al “poker in cassa”! I consigli del nostro “DIR” si sono rivelati ancora una volta vincenti, trasformando una puntata di €10,00 in una vincita totale di €43,60 grazie a una Multipla a 4 Multipla a 4 azzeccata. Un risultato eccellente che dimostra la validità di un’analisi sportiva attenta e mirata.

La schedina, giocata su bet365, ha incluso quattro eventi, tutti chiusi con successo:

  1. Svizzera (Risultato finale): La Svizzera si è imposta per 3 a 1 sulla Svezia, con una quota di 1.53 centrata.
  2. Danimarca (Primo tempo): Scommessa sul risultato al primo tempo, con la Danimarca che ha concluso in vantaggio per 1 a 0 sulla Bielorussia, garantendo la quota di 1.28.
  3. 1-3 Goal (Multigoal squadra fuori casa): La Scozia, squadra ospite, ha segnato 2 goal contro la Grecia (risultato finale 3-2), rientrando perfettamente nel range 1-3 goal con quota 1.53 centrata.
  4. 1-3 Goal (Multigoal squadra fuori casa): Successo per 3-1 per la Bosnia-Erzegovina contro la Romania che era pure passata in vantaggio. Quindi anche in questo caso pronostico preso.

Un’analisi impeccabile, confermando che seguire i consigli giusti può fare la differenza tra una sconfitta e un’esultanza. Congratulazioni a chi ha seguito la giocata!

