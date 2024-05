FIORENTINA vs NAPOLI – Raspadori in vantaggio su Simeone per rimpiazzare l’indisponibile Osimhen nel ruolo di prima punta

Mancano dodici ore al penultimo impegno del Napoli, in questa stagione da dimenticare al più presto. Gli azzurri, questa sera, contro la Fiorentina si giocano la reputazione e l’ottavo posto in classifica, che consente di disputare la Conference League. Come anticipato ieri, nella formazione opposta ai viola non ci sarà Victor Osimhen, che ufficialmente, risulterebbe indisponibile per infortunio, tuttavia ho la sensazione che il centravanti nigeriano sia stato esonerato dalla partita per preservarlo da eventuali imprevisti di gioco, visto che è in procinto di trasferirsi in Francia o in Inghilterra, dietro pagamento della clausola rescissoria di 120 milioni di euro, cifra che permetterebbe al presidente De Laurentiis di costruire una squadra che possa, già dalla prossima stagione, lottare per un posto in Champions League. Dunque, ennesima assenza del calciatore principe della Nigeria che, molto probabilmente, non sarà schierato titolare nemmeno nell’ultima gara, al Maradona, con il Lecce. Per la sua sostituzione, stasera, ci sarà un ballottaggio tra Giovanni Simeone, che ha giocato pochissimo, finora, e Giacomo Raspadori. Quest’ultimo sembra sia il preferito dal tecnico Calzona. Per il resto, rispetto al match perso contro la squadra di Thiago Motta, nulla di nuovo, spazio ai soliti giocatori, i quali malgrado le prestazioni poco brillanti sinora offerte, sono per il ct della Slovacchia, più affidabili degli altri. Sarà ma non penso affatto che calciatori, quasi mai visti, tipo Dedonker, Lindstrom e Mazzocchi, avrebbero fatto peggio dei cosiddetti titolari.