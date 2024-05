Calciomercato – Offerta di 35 mln più 5 di bonus del Napoli al Torino, per Alessandro Buongiorno, primo nella lista della spesa del club azzurro

Il reparto che ha deluso di più e che reso molto meno di quanto ci si aspettasse, in questa sciagurata annata post scudetto, è, senza dubbio alcuno, quello difensivo che in 36 gare di campionato ha incassato ben 46 reti, quando, invece con Spalletti, in tutte le 38 giornate, ne subi solo 28, quasi venti in più con due turni ancora da disputare. Ovviamente, è mancato un calciatore molto forte come Kim, tuttavia, non può essere l’unica causa di una tanto grave involuzione della difesa. Per sopperire a questa situazione il club di De Laurentiis punta su Alessandro Buongiorno del Torino, a cui è stata presentata un’offerta di 35 milioni più 5 di bonus, per il suo cartellino. In alternativa, nel mirino torna Radu Dragusin, già trattato a gennaio, che in Premier non ha giocato tanto, anzi ha giocato pochissimo, solo 334 minuti in cinque mesi, con tre presenze da titolare nelle otto totalizzate con il Tottenham. La società piemontese di Urbano Cairo ha preso tempo per dare una risposta al Napoli, sperando che, dalla Premier, League arrivi una proposta più vantaggiosa.