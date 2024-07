Stasera quarta amichevole azzurra – Al Patini si disputa, alle 20, Napoli vs Brest, ancora fuori Osimhen

Oramai, malgrado, attualmente, Osimhen sia ancora un giocatore del Napoli, non rientra nel progetto di Conte che attende il suo pupillo Lukaku. Questa sera non sarà, ancora una volta, in campo, nella quarta amichevole estiva degli azzurri, contro il Brest, allo Stadio Patini di Castel di Sangro. L’attaccante continua ad allenarsi ma la testa è tutta da un’altra parte. Intanto la SSCN sta tentando, in tutti i modi, di mettere fine alla telenovela; mancano solo dieci giorni al debutto ufficiale nella nuova stagione che partirà con la gara di Coppa Italia con il Modena al Maradona. Il tecnico leccese dovrà puntare, in attacco, sempre su Cheddira o Simeone, forse più sul primo, visto che l’argentino, probabilmente andrà via. La trattiva col Psg sembra essersi arenata del tutto, mai ci saremmo aspettati che Osimhen non trovasse sistemazione fino a questa data ma il mercato chiuderà tra un mese esatto, per cui tutto può succedere, meno che qualche club paghi l’intera clausola rescissoria che De Laurentiis pretende. Per cederlo il presidente dovrà, per forza, rivedere la cifra.