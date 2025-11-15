LA SCOMMESSA – Qualificazioni Mondiali: diamo fiducia a Svizzera e Danimarca, poi le Combo “MultiGol Ospite”

Per il palinsesto delle Qualificazioni ai Mondiali del 15 novembre 2025 abbiamo scelto quattro sfide interessanti, con quote che puntano chiaramente su alcune favorite e scommesse particolari legate al numero di gol segnati dalle squadre ospiti.
1. Svizzera vs Svezia
- Scommessa: Esito Finale 1X2 : 1 (Vittoria Svizzera)
- Quota: 1.53
- Analisi: In un cruciale scontro per la qualificazione, la Svizzera gioca in casa e parte con i favori del pronostico contro la Svezia. Storicamente solida e difficile da battere tra le mura amiche, la quota di 1.53 riflette la fiducia degli analisti nella sua superiorità tecnica e tattica in questo momento della stagione. Puntare sull’esito 1 (vittoria casalinga) sembra la scelta più solida.
2. Danimarca vs Bielorussia
- Scommessa: 1X2 Primo Tempo : 1 (Vittoria Danimarca al Primo Tempo)
- Quota: 1.30
- Analisi: La Danimarca è ampiamente considerata una delle squadre più forti del girone, soprattutto quando affronta avversari come la Bielorussia. La scommessa più aggressiva, ma con una quota inferiore, è la vittoria Danese già nel Primo Tempo. Ci si aspetta che i padroni di casa imprimano subito un ritmo alto per sbloccare il risultato e indirizzare la partita rapidamente.
3. Grecia vs Scozia & 4. Bosnia-Erzegovina vs Romania
- Scommessa (Grecia-Scozia): MultiGol 1-3 Ospite : 1-2-3
- Quota: 1.45
- Scommessa (Bosnia-Romania): MultiGol 1-3 Ospite : 1-2-3
- Quota: 1.40
- Analisi: La scommessa “MultiGol 1-3 Ospite” significa che la squadra in trasferta (Scozia e Romania, rispettivamente) segnerà da un minimo di 1 a un massimo di 3 gol nel corso della partita. È una scommessa popolare quando si prevede che l’ospite abbia un buon potenziale offensivo, ma non si vuole azzardare l’Over 2.5 totale. Le quote intorno a 1.40 – 1.45 suggeriscono che un gol delle ospiti è molto probabile, ma è improbabile che ne segnino quattro o più. È una copertura intelligente per partite potenzialmente equilibrate.
Quota complessiva oltre 4
Scommettere è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.