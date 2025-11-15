LA SCOMMESSA – Qualificazioni Mondiali: diamo fiducia a Svizzera e Danimarca, poi le Combo “MultiGol Ospite”

LA SCOMMESSA

Vincenzo Letizia 15 Novembre 2025 0 1 min read

Per il palinsesto delle Qualificazioni ai Mondiali del 15 novembre 2025 abbiamo scelto quattro sfide interessanti, con quote che puntano chiaramente su alcune favorite e scommesse particolari legate al numero di gol segnati dalle squadre ospiti.

1. Svizzera vs Svezia

  • Scommessa: Esito Finale 1X2 : 1 (Vittoria Svizzera)
  • Quota: 1.53
  • Analisi: In un cruciale scontro per la qualificazione, la Svizzera gioca in casa e parte con i favori del pronostico contro la Svezia. Storicamente solida e difficile da battere tra le mura amiche, la quota di 1.53 riflette la fiducia degli analisti nella sua superiorità tecnica e tattica in questo momento della stagione. Puntare sull’esito 1 (vittoria casalinga) sembra la scelta più solida.

2. Danimarca vs Bielorussia

  • Scommessa: 1X2 Primo Tempo : 1 (Vittoria Danimarca al Primo Tempo)
  • Quota: 1.30
  • Analisi: La Danimarca è ampiamente considerata una delle squadre più forti del girone, soprattutto quando affronta avversari come la Bielorussia. La scommessa più aggressiva, ma con una quota inferiore, è la vittoria Danese già nel Primo Tempo. Ci si aspetta che i padroni di casa imprimano subito un ritmo alto per sbloccare il risultato e indirizzare la partita rapidamente.

3. Grecia vs Scozia & 4. Bosnia-Erzegovina vs Romania

  • Scommessa (Grecia-Scozia): MultiGol 1-3 Ospite : 1-2-3
  • Quota: 1.45
  • Scommessa (Bosnia-Romania): MultiGol 1-3 Ospite : 1-2-3
  • Quota: 1.40
  • Analisi: La scommessa “MultiGol 1-3 Ospite” significa che la squadra in trasferta (Scozia e Romania, rispettivamente) segnerà da un minimo di 1 a un massimo di 3 gol nel corso della partita. È una scommessa popolare quando si prevede che l’ospite abbia un buon potenziale offensivo, ma non si vuole azzardare l’Over 2.5 totale. Le quote intorno a 1.40 – 1.45 suggeriscono che un gol delle ospiti è molto probabile, ma è improbabile che ne segnino quattro o più. È una copertura intelligente per partite potenzialmente equilibrate.

Quota complessiva oltre 4

Scommettere è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

