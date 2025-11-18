AZZURRI PER SEMPRE – Careca, la storia del bomber che ha cambiato il Napoli: gol, eleganza e leggenda

C’erano domeniche, a Napoli, in cui l’aria della città sembrava trattenere il fiato. Bastava un pallone che rotolava verso la porta, una maglia numero 9 che accelerava e il San Paolo capiva prima ancora di vedere: Careca stava per colpire.

Antonio de Oliveira Filho, per tutti semplicemente Careca, non fu solo un attaccante. Fu una promessa mantenuta, l’ultimo anello di una catena perfetta che trasformò una squadra già fortissima in qualcosa di più: in un’idea di bellezza. Con lui, con Maradona e con Giordano (la MaGiCa), il Napoli costruì un modo diverso di stare in campo: verticale, feroce, irresistibile.

Arrivò silenzioso, come chi non ha bisogno di annunci per farsi rispettare. Ma bastò il primo slalom, la prima conclusione calibrata all’angolo, il primo sorriso timido rivolto alla curva, per capire che era arrivato un campione vero.

Careca non urlava. Careca dimostrava.

Il nome “Careca” e l’origine del soprannome



Il suo soprannome non è casuale: “Careca” deriva da “Carequinha”, un famoso clown brasiliano. Secondo Careca stesso e alcune interviste, da bambino veniva chiamato così dalla madre e dalla zia, perché assomigliava al pagliaccio.

Questo soprannome “da pagliaccio” è diventato un blasone attraverso il suo calcio elegante: pur avendo un nome scherzoso, è diventato una delle punte più temute e rispettate d’Europa.

In una sua intervista più recente, Careca ha confessato che il soprannome lo ha sempre accompagnato con affetto, senza diventarne prigioniero.

Il suo calcio aveva un’armonia tutta brasiliana, ma la fame era partenopea. Gol leggeri e gol di rabbia, sigilli europei, zampate da rapace, esultanze misurate: nessun eccesso, nessuna vanità. Solo la naturalezza di chi ha il talento nelle ossa e il dovere della squadra nel cuore.

La notte di Stoccarda rimane la sua firma più luminosa. Quel destro, quel sorriso quasi incredulo dopo aver trafitto Immel, quell’abbraccio con Diego che sembrava abbracciare un’intera città. Un frammento di eternità azzurra.

A Napoli, Careca è rimasto ciò che il suo nome suggerisce: essenziale, nitido, vero.

Un goleador pulito, un uomo pulito. 221 presenze in totale e ben 95 gol. Considerando solo il campionato (Serie A), ha 164 presenze e 73 gol.

Uno di quelli che non cercano di diventare immortali: lo diventano senza accorgersene.

E così, ancora oggi, basta pronunciarlo — Ca-re-ca — per sentire una piccola scossa nelle vene, come un gol che ritorna anche se la partita è finita da trent’anni.

Azzurro per sempre.