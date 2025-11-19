Qualificazioni Mondiali 2026 – Gol da antologia per il centrocampista del Napoli Mc Tominay, in Scozia vs Danimarca; i britannici accedono alla fase finale

Un gol capolavoro, da annoverare nelle antologie del calcio, messo a segno con una spettacolare rovesciata, dal centrocampista del Napoli Scott Mc Tominay, nei primi minuti di gioco, nel match Scozia – Danimarca, vinto per 4 a 2 dai padroni di casa, ha mandato in visibilio gli spettatori presenti sugli spalti dello stadio Hampden Park. Con questo successo la Scozia torna in un Mondiale dopo 28 anni di assenza, mentre i danesi dovranno disputare i playoff. Anche il compagno di squadra Rasmus Hojlund è andato a rete, su rigore per il momentaneo 1-1. Buon per il Napoli che, al ritorno a Castel Volturno, troverà un Mac Tominay galvanizzato e carico a mille, sia per la fantastica rete realizzata, sia per la qualificazione della sua Nazionale alla prossima Coppa del Mondo.