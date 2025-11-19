NEWS

Castel Volturno – L’atmosfera, al Centro Sportivo, è molto rilassata e tranquilla; si attendono gli ultimi nazionali per un dialogo con tutta la squadra

Antonio Conte, tornato a Castel Volturno, da lunedì scorso, in un’atmosfera molto serena e tranquilla, sta dirigendo gli allenamenti, in ottica Atalanta, in attesa che ritornino alla base gli ultimi nazionali, per poi avere un dialogo con tutta la squadra. Chi credeva che ci sarebbero state ancora tensioni e polemiche si è certamente  sbagliato; tutto procede bene, come se niente fosse accaduto. Il tecnico leccese ha ricevuto la piena fiducia e la libertà di agire come meglio crede, da Aurelio De Laurentiis, che non sarà presente al colloquio tra allenatore e giocatori, in programma, domani. Conte, ora è  solo al comando ed ha il dovere di risollevare il Napoli. Intanto i tifosi, contro i bergamaschi, sabato sera, a Fuorigrotta, vogliono delle risposte positive da parte della squadra che deve ritornare a combattere, col sangue agli occhi, per perseguire gli obiettivi prefissati. Ma prima di tutto  bisogna ricompattare lo spogliatoio, è proprio lì che ci sono le risposte.

